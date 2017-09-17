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Adana Şehir Hastanesi yarın hizmete açılıyor !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kamu-özel sektör iş birliğinin en güzel örneklerinin sergilendiği proje" diyerek tanıttığı Adana Şehir Hastanesi yarın hizmete açılıyor.Özenle dizayn edilmiş bu hastane günde 16 bini aşkın kişiye sağlık hizmeti verebilecek .

17 Eylül 2017 Pazar 19:14
Adana Şehir Hastanesi yarın hizmete açılıyor !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kamu-özel sektör  iş birliğinin en güzel örneklerinin sergilendiği proje" olarak tanımladığı şehir  hastanelerinden biri olan Adana Şehir Hastanesinde, yarın hasta kabulüne  başlanacak.  Rönesans Holding'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 553 bin metrekare  kapalı inşaat alanı ve bin 550 yatak kapasitesine sahip Adana Şehir Hastanesi,  yatak kapasitesi, dünya standartlarındaki en ileri teknolojiye sahip medikal  ekipmanları ile sadece bulunduğu bölgenin değil dünyanın sayılı hastaneleri  arasında yer aldı.

 Rönesans Holding grup şirketlerinden Rönesans sağlık Yatırım  önderliğinde Mart 2015’te inşasına başlanan Adana Şehir Hastanesi, yarın  kapılarını hastalara açacak. Günlük 16 bini aşkın kişiye sağlık hizmeti sunulacak  hastanede, Adana'nın yanı sıra tüm bölgeye hizmet verilmesi bekleniyor.

BÖLGENİN SAĞLIK ÜSSÜ

Türkiye’nin sağlık sektöründe bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük  program olarak adlandırılan “Sağlıkta Dönüşüm Programı” çerçevesinde hayata  geçirilen Adana Şehir Hastanesi, bin 300 yatak kapasiteli ana hastane, 150 yatak  kapasiteli fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi ve 100 yatak kapasiteli  yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesinden oluşuyor. Ana hastanede, genel  sağlık hizmetlerinin verildiği genel hastanenin yanı sıra her biri kendi alanında  uzmanlaşmış onkoloji hastanesi, kalp ve damar hastalıkları hastanesi ile kadın  doğum ve çocuk hastanesi yer alacak. 57 ameliyathane, 330 poliklinik odası, 180  yoğun bakım ünitesi, 35 yenidoğan yoğun bakım ünitesine sahip hastanede yaklaşık  5 bin personel günlük 16 bin hastaya kesintisiz hizmet verecek.

 VIP hasta odalarından bekleme salonlarına, ameliyathanelerinden  poliklinik ve yoğun bakım ünitelerine kadar her alanı özenle dizayn edilen Adana  Şehir Hastanesinde tüm odalar tek ve iki kişilik düzenlendi. Hasta ve hasta  yakınları için her türlü konforun düşünüldüğü hastane sağlık turizmi açısından da  kente büyük katkı sağlayacak.

EN ŞİDDETLİ DEPREMDE BİLE HİZMETE DEVAM 

"Kamu Özel İş birliği" modeli kapsamındaki yatırım projelerinin dev  adımlarından biri olan Adana Şehir Hastanesi, sahip olduğu bin 512 sismik  izolatörü ile uluslararası inşaat ve müteahhitlik dergisi ENR tarafından dünyanın  en büyük sismik izolatörlü hastanesi ilan edildi. Kurum, dünyanın en ileri  teknolojisine sahip 3 yönlü sarkaç tipi deprem izolatörleri sayesinde, olası en  şiddetli deprem sırasında ve sonrasında bile tüm operasyonel faaliyetlerini  hiçbir aksama olmadan yerine getirmeye devam edebilecek. Böylece hastane her gün  ev sahipliği yapacağı on binlerce kişiye her koşulda kesintisiz ve güvenli bir  şekilde sağlık hizmeti sağlayabilecek.

  6 AY ÖNCE TAMAMLANDI 

 Adana Şehir Hastanesi, dünyaca ünlü global altyapı ve proje finans  platformu Infrastructure Journal Global tarafından 2014 yılında “Avrupa’nın En  iyi PPP (Kamu Özel Ortaklığı) Projesi” ödülüne layık görüldü. Hastane,  Partnerships Awards tarafından 2015 yılının "En İyi PPP Sağlık Projesi İş  birliği" ödülünü aldı. Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'nın önde gelen finans  yayınlarından EMEA Finance tarafından verilen "Finansal Başarı" ödülünü 2015  yılında almaya hak kazanan hastane, sahip olduğu deprem izolatörleri ile  uluslararası inşaat ve müteahhitlik dergisi ENR tarafından dünyanın en büyük  deprem izolatörlü hastanesi ilan edildi.

 Adana Şehir Hastanesini sözleşme süresinden 6 ay önce tamamlamanın ve  bölgeye hizmet vermeye başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Rönesans  Sağlık Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yanıkömeroğlu, şunları kaydetti:    “540 milyon avro tutarındaki yatırımla tamamlanan bu projemiz için  uluslararası yatırım fonu Meridiam Infrastructure ile başarılı bir iş birliği  yürüttük. 2014 yılında Türkiye’de ilk kez tamamı yabancı 9 banka, proje  finansmanında yer almışlardı. Türkiye’de edindiğimiz PPP deneyimini artık  dünyanın başka bölgelerine de taşıyoruz. Bu yıl Sağlık Bakanlığımız ile beraber  faaliyete geçirdiğimiz Yozgat Şehir Hastanesinin ardından Adana Şehir  Hastanesinin de hasta kabulüne başlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz.”

Rönesans Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Rönesans  Sağlık Yatırımın portföyünde Adana, Yozgat, Elazığ, Bursa ve İstanbul–İkitelli'de  tamamlanan veya inşasını sürdürdüğü 5 adet şehir hastanesi ile Samsun, İstanbul,  Afyon, Diyarbakır, Malatya, Erzurum, Van'da inşa edeceği fizik tedavi ve  rehabilitasyon merkezleri bulunuyor. Kamu-Özel İş birliği modeli kapsamında 2020  yılına kadar 4.3 milyar dolarlık yatırımla sağlık kompleksleri inşa edecek olan  Rönesans, toplamda 9 bin 500 yatak kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

Bu projelerden Yozgat Şehir Hastanesi 2017 yılı Ocak ayından itibaren  hasta kabul etmeye başladı. Rönesans Sağlık Yatırımın Japon Sojitz ortaklığı ile  Kamu Özel İş birliği Modeli kapsamında hayata geçirmeye hazırlandığı İkitelli  Şehir Hastanesi 2 bin 700 yatak kapasitesiyle dünyanın en büyük hastaneleri  arasına girecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehir hastaneleri projelerinin 14 yıllık hayali olduğun her fırsatta dile getiriyor. 

  

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