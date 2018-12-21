Adana'da 1 yılda 22 hekim hakkında uygulama hatası şikayeti

ADANA Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, 2018 yılı içerisinde uygulama hataları iddiasıyla 22 hekim hakkında kendilerine şikayette bulunulduğunu açıkladı.Tabip Odası ‘Tıbbi Uygulamarda Güncel Hukuki Sorunlarımız’ adlı panel düzenledi. Panele ÇÜTF Adli Tıp Anabilim Dalından Prof. Dr. Necmi Çekin ve Adana Barosu’ndan Av. Bülent Maraklı konuşmacı olarak katıldı. Adana Eczacı Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen ve moderatörlüğünü Doç. Dr. Ali İhsan Ökten'in yaptığı panelin açılış konuşmasını yapan Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, her geçen gün hekim ve sağlık çalışanlarına şikayet ve şiddetin devam ettiğini söyledi.Bu olaylarla günlük yaşantıda çok karşılaşmaya başladıklarını anlatan Hilal, "Şiddet sadece sözel ve fiziksel olmuyor. Şikayetlerin bu kadar artmasını şiddetin başka bir boyutu olarak tanımlayabiliriz. 2018 yılı için tabip odamıza uygulama hataları iddiasi yüzünden 22 hekim şikayet edildi. Bu şikayete maruz kalan hekimlerin çoğu uygulama gereği Onur Kurulu'na gönderildi. SABİM ve CİMER'e edilen şikayetlerin haddi hesabı yok. İlgilerin buna acil çözüm bulması gerekmektedir" dedi.ONAM FORMLARINI MUTLAKA DOLDURUNHastaların şuuru yerinde ise aydınlatılmış onam formlarını mutlaka doldurmaları gerektiğini, hasta yakınının imzasının geçersiz olduğunu açıklayan Adana Barosu’ndan Av. Bülent Maraklı, ‘Hekim Sorumluluğu, Aydınlatma ve Onam, Yargı Kararları’ konu başlıklı sunumunda, "Hastanın kendi rızası olmadan, bizzat kendisi aydınlatılmadan, rızası alınmadan yapılan operasyonlar hukuka aykırıdır. Bunu yapan hekim şikayet edildiğinde tazminat ödemeye mahküm edilebilir" diye konuştu.Katılımcıların merak ettiği soruların yanıt bulmasının ardından Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Dr. Yaşar Ulutaş konuşmacılara teşekkür belgesi verdi.

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