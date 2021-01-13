Acil Kullanım İzni Verildi: Türkiye’de Aşılama Yarın Başlıyor

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Çin’li Sinovac şirketi tarafından üretilen CoronaVac koronavirüs aşısının laboratuvarlardaki 14 günlük incelemesinin sona erdiğini duyurdu ve “Bilimsel değerlendirmeler ve incelemeler sonucunda, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca ilgili aşı için Acil Kullanım Onayı verilmiştir” açıklamasını yaptı.

İlk kimler aşı olacak?

Türkiye’de aşıya acil kullanım izninin verilmesinin ardından ilk önce hangi grupların aşı olacağı konusunda da birçok kiş imerak içinde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından ilk aşı olacak gruplar için bir açıklama yaptı. Koca’nın CoronaVac aşısı ile Türkiye’deki aşılama sürecine ilişkin açıklaması şu şekilde:

"30 ve 31 Aralık tarihlerinde 2 parça halinde ülkemize gelen 3 milyon doz aşıyı teslim aldığımızı söylemiştim. Bugün itibarıyla testler tamamlandı. Ülkemize gelen her aşı için bu güvenlik testleri rutin olarak yapılmaktadır. Bildiğiniz gibi daha önce acil kullanım onayı vermek üzere değerlendirme yapabilmek için faz-3 çalışması ülkemizde devam eden aşının sonuçlarını talep etmiştik.

Bugün akşam saatlerinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumu aşıya acil kullanım onayı verdiğini duyurmuştur.

İlk aşıyı kendimin yaptıracağını daha önce de ilan etmiştim. Bilim Kurulu üyelerimizden hastalığı geçirmemiş ve gönüllü olarak aşı olanlarla birlikte ilk aşıyı olacağız. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacaktır. Aşılama programının son derece şeffaf yürütülmesi en büyük önceliğimizdir. Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün değildir.

Tedarik planına uygun şekilde aşılanacak kişiler kendilerine sıra geldiğinde haberdar olacaklar ve randevu alarak aşılarını olmaya gideceklerdir. Aşı çalışmalarında vatandaşımızı motive edecek devlet büyüklerimizin de aşılanmasını Bilim Kurulu yararlı buldu. Devlet büyüklerinin aşılanması örnek teşkil edecektir."

Öte yandan Fahrettin Koca, canlı yayında aşı oldu…