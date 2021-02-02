ABD’de Salgınla İlgili Yeni Gelişme! En Yüksek Ölüm Oranı

Korona virüs salgınının ilk kez ortaya çıkmasının ardından bir yılı aşkın süre geçmişti. Binlerce kişinin ölümüne ya da ağır hastalık geçirmesine sebep olan Kovid-19 virüsü hakkında Amerika Birleşik Devletleri yeni açıklamalarda bulundu. Yeni tip korona virüs kaynaklı gerçekleşen ölüm sayısının en yüksek orana ocak ayında ulaşıldığı öğrenildi. Salgının başladığı tarihten itibaren bugüne kadar en fazla ölüm oranının geçtiğimiz ay yaşandığı haberini veren ABD, hastaneye yatış rakamlarının ise iki aylık bir süreç sonucunda ilk kez düşüşe geçtiğini açıkladı. En çok ölüm oranına ocak ayında rastlanan ABD verileri hakkında açıklamada bulundu.

Johns Hopkins Üniversitesi salgın ile mücadelede elindeki verileri açıkladı. Üniversite tarafından açıklanan verilere göre salgının başlangıcından itibaren bugüne kadar 2021 senesinin ilk ayında en fazla kayıp oranına ulaşıldığı haberi verilirken bu sayının 95 bin 245 kişi olduğu açıklandı. 2021 senesinin ocak ayı ABD’de en çok kayıp yaşanan ay olarak bildirildi. Üniversite’nin raporunda açıklanan bilgilere göre 2020 senesinin Aralık ayında ise yaşamını kaybedenlerin sayısının 77 bin 486 kişi olduğu ifade edildi.

COVİD Tracking Project ise Amerika’da Kovid-19 istatistikleri ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmeleri açıkladı. Açıklanan raporda ocak ayında en yüksek kayıp sayısına ulaşıldığı gözlemlenmesine rağmen hastaneye yatan kişi sayısının bu durumun tersi olarak sonuç verdiği bildirildi. Hazırlanan raporda hastaneye yatış rakamlarının cumartesi günü 97 bin 561 kişi olduğu ifade edilen bilgiler arasında yer alırken Pazar günü için ise bu sayının 95 bin 13 olarak seyir ettiği açıklandı. 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren ilk kez hastanede tedavi gören kişi sayısı 100 binin altında olarak gözlemlendi.

Korona virüs ile ilgili verilerin düzenlendiği “Worldmeters” isimli internet sitesinde ise gün içindeki hayatını kaybeden insan sayısı ile ilgili bilgi verildi. Bu sayı ise 453 bin 252 olarak görüldü. Yine “Worldometers” isimli internet sitesi ilerleyen günler için bir öngörüde bulundu. İnternet sitesinin yaptığı tahmine göre salgın sebepli hayatını kaybeden kişi sayısı şubat sonunda ülke genelinde 509 bini geçebilecek durumda.