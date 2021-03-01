ABD'li doktordan siyah çay tavsiyesi!

Hastalığı tedavi ederken birçok yöntemin harmanlandığı, akapunktur ve ozon tedavisi gibi yöntemleri içeren "bütünleyici tıp" alanının kurucusu olarak kabul edilen ABD'li doktor Leo Galland'dan önemli açıklamalar geldi. "Alerji İçin Çözüm" adlı kitabın da yazarı olan Galland, koronavirüsten korunmak için alınacak önlemlerden bahsetti. Koronavirüsün bağışıklık sistemi gibi metabolizmayla da ilişkili olduğunu aktaran Galland, obez olan ya da şeker hastalığı bulunan kişilerin büyük risk altında olduğunu bildirdi. Bu nedenle metabolizmayı da düzenleyecek bir beslenme düzeninin şart olduğunu kaydeden Galland, çinko alımının önemini vurguladı.

"Deniz ürünleri ve kabuklu yemişleri tüketin"

Meyve ve sebzelerde yer alan "biyoflavonoidlerin" bağışıklık sisteminin koronavirüse karşı gösterdiği tepkiyi güçlendirdiğini aktaran ünlü doktor; kabuklu yemişlerin, deniz ürünlerinin ve sebzelerin tüketilmesini tavsiye etti. Özellikle siyah çayın virüslerle savaşmak için mükemmel bir beleşen olduğuna işaret eden doktor Galland, siyah çayı sütle ya da şekerle değil sade içmek gerektiğini bildirdi.

Siyah çay nasıl tüketilmeli?

Siyah çayda bulunan bazı maddelerin koronavirüsün çoğalmasına engel olduğunu kaydeden Galland, melatonin takviyesinin de virüsten korunmada önemli olduğunu vurguladı. Birçok şifalı otun virüslere karşı etki gösterdiğini belirten ünlü doktor, çörek otu ullanımının oldukça önemli olduğuna değindi. Çörek otunda antiviral maddelerin bulunduğunu söyleyen Galland, bu otun hepatit virüsüne karşı etkili olduğunun altını çizdi.

"Aşılar ve doğal tedaviler bir arada sürdürülmeli"

Salgının sona erdirilebilmesi adına koronavirüs aşılarının hayati öneme sahip olduğunu aktaran doktor Galland, aşının yanında beslenme düzenine de dikkat etmek gerektiğini bildirdi. Aşıların geliştirilmesi için trilyon dolarlık harcamaların yapıldığını aktaran ABD'li doktor, bu süreçte değişik yaklaşımların halı altına süpürüldüğünü ve önemsenmediğini kaydetti. Elinde bilimsel ve kontrollü veriler olmasa da birçok doğal ürünün koronavirüse iyi geldiğini hastalar üzerinde gözlemlediğine değinen Galland; çörek otu, zerdeçal ve kırmızı üzümün koruyucu etkileri olduğunu belirtti. Aşılarla doğal tedavilerin bir arada kullanılması gerektiğine işaret eden Galland, bu yıl içinde salgının sona ermesini umduğunu dile getirdi.