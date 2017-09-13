ABD'de Hepatit'e karşı sokaklar çamaşır suyuyla yıkanıyor

ABD'nin San Diego kentinde Hepatit A virisünden dolayı 16 kişi ölmüş 300'e yakın kişide hastaneye kaldırılmıştı.Yetkililer virüsle mücadele edebilmek için sokakları dahil heryeri çamaşır suyu ile yıkıyor.