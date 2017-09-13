Galeriler Videolar
İstanbul 28°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
109298
ALTIN
147.720
DOLAR
3.4466
STERLİN
4.5667
EURO
4.1266
Yangın çıkınca köylülerde itfaiye ekiplerine yardım etti
Yangın çıkınca köylülerde itfaiye ekiplerine...
Başkent'te FETÖ operasyonu : 79 kişi hakkında gözaltı kararı !
Başkent'te FETÖ operasyonu : 79...
Adana'da patlama paniği!
ADANA'da yer altından geçen elektrik...
Murat Başoğlu ve yeğeni hakkında hapis istemi!
Murat Başoğlu ve yeğeni hakkında...
Rusya'dan tatile değil intihara gelmiş
Rusya'dan tatile değil intihara gelmiş

ABD'de Hepatit'e karşı sokaklar çamaşır suyuyla yıkanıyor

ABD'nin San Diego kentinde Hepatit A virisünden dolayı 16 kişi ölmüş 300'e yakın kişide hastaneye kaldırılmıştı.Yetkililer virüsle mücadele edebilmek için sokakları dahil heryeri çamaşır suyu ile yıkıyor.

13 Eylül 2017 Çarşamba 10:16
ABD'de Hepatit'e karşı sokaklar çamaşır suyuyla yıkanıyor

Hepatit A, ABD'nin "en yaşanılabilir kentlerinden" biri seçilen San  Digeo'yu tehdit eder hale geldi.

Kentte salgının başlamasından bu yana 16 kişi yaşamını yitirdi, 300  kişi hastaneye kaldırıldı.

San Diego İl Denetleme Kurulu kentte acil durum ilan ederek, salgınla  mücadele kararı aldı. Bu kapsamda East Village bölgesindeki kaldırımlar, virüsü  öldüren çamaşır suyuyla yıkanmaya başlandı, 40 ayrı noktada el yıkama istasyonu  kuruldu. Salgınla mücadele kapsamında ayrıca, San Diego Merkez Kütüphanesi'nde 19  Eylül'de ücretsiz Hepatit A aşısı yapılacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzmanlar uyardı : Yeni salgın için dünya ayakta !
Uzmanlar uyardı : Yeni salgın için dünya ayakta !
Doktorların 'iyileşemez' dediği 5 yaşındaki Ozan futbola başladı
Doktorların 'iyileşemez' dediği 5 yaşındaki Ozan futbola başladı
Veliler Dikkat .. Uzmanlar okul öncesi kırtasiye malzemeleri için uyardı
Veliler Dikkat .. Uzmanlar okul öncesi kırtasiye malzemeleri için uyardı
Saç boyası kullananlar bu habere dikkat Saç boyaları kanser riski taşıyor mu ?
Saç boyası kullananlar bu habere dikkat Saç boyaları kanser riski taşıyor mu ?
Canan Karatay 'kırmızı et' ile ilgili uyardı . 'Sakın öyle tüketmeyin'
Canan Karatay 'kırmızı et' ile ilgili uyardı . 'Sakın öyle tüketmeyin'
Kanser ile mücadele eden Emel Gözde Becerikli'nin duygulandıran paylaşımı !
Kanser ile mücadele eden Emel Gözde Becerikli'nin duygulandıran paylaşımı !
O ameliyat sonrası hayatı karardı 4 yılda 9 ameliyat oldu !
O ameliyat sonrası hayatı karardı 4 yılda 9 ameliyat oldu !
Bilim adamları 'cilt kanseri'nin yayılmasını engelleyen yöntem geliştirdi
Bilim adamları 'cilt kanseri'nin yayılmasını engelleyen yöntem geliştirdi
Uzmanlar uyardı B2 vitamini eksikliği kanseri tetikliyor
Uzmanlar uyardı B2 vitamini eksikliği kanseri tetikliyor
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampus Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim