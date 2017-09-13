ABD'de Hepatit'e karşı sokaklar çamaşır suyuyla yıkanıyor

Hepatit A, ABD'nin "en yaşanılabilir kentlerinden" biri seçilen San Digeo'yu tehdit eder hale geldi.
Kentte salgının başlamasından bu yana 16 kişi yaşamını yitirdi, 300 kişi hastaneye kaldırıldı.
San Diego İl Denetleme Kurulu kentte acil durum ilan ederek, salgınla mücadele kararı aldı. Bu kapsamda East Village bölgesindeki kaldırımlar, virüsü öldüren çamaşır suyuyla yıkanmaya başlandı, 40 ayrı noktada el yıkama istasyonu kuruldu. Salgınla mücadele kapsamında ayrıca, San Diego Merkez Kütüphanesi'nde 19 Eylül'de ücretsiz Hepatit A aşısı yapılacak.