ABD'de Gizemli Hastalık! Beyaz Saray Panikte

Amerika Birleşik Devletleri medyasında gündemde yer alan haberlere göre üst düzey Beyaz Saray yetkilileri arasında gizemli bir hastalık görüldüğü bilgisine ulaşıldı. Beyaz Saray yetkilileri arasında görülmeye başlanan gizemli hastalık hükümeti alarma geçirmeye yetti. 2020 senesinin Kasım ayından bugüne kadar yurt dışındaki düzinelerce Amerika Birleşik Devletleri personelinde görülmüş olan semptomların saldırı olma ihtimali üzerinde araştırmalar da yapılmakta.

“Havana sendromu” olarak isimlendirilen ve ABD'li yetkililerin kısa zaman içerisinde Beyaz Saray yetkililerini hedef alan iki gizemli hastalık ile ilgili araştırmalar sürdürüldüğü öğrenildi. Yapılmış olan habere göre Havana sendromu olarak isim verilen ve ilk defa 2016 yılında Küba'da görev yapan diplomatlarda görülen rahatsızlığa ABD topraklarında da rastlanıldığı ve konu hakkında araştırmalar yapılmaya başlandığı ifade edildi.

Bu hastalığı geçiren kişilerde vertigo ismi verilen baş dönmesi ve bunun yanı sıra insomniya adı verilen uykusuzluk gibi semptomların görüldüğü öğrenildi. Bu tip semptomlara yol açtığı tespit edilen hastalığın Beyaz Saray'ın ellipse isimli kısmında görev yapan bir Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisini etkisi altına aldığı tespiti gerçekleşti. Bununla birlikte aynı hastalıktan farklı bir vakanın da Virginia eyaletinde köpeğiyle yürümekte olan farklı bir Beyaz Saray yetkilisinde görüldüğü bilgisine ulaşıldı.

Beyaz Saray’ın panik içerisinde konuştuğu ve Amerikan Kamu görevlilerinin sağlıklarının kendileri için bir öncelik olduğunu ve söz konusu olan vakaların detaylarının da araştırma konusu olduğunu belirtildi. Bununla birlikte Pentagon'un ilgili konu hakkında bu ayın başında Senato ve Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler komitelerini bilgilendirildiği kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'daki büyükelçiliğinde görevli olan 21 personelde de benzer şekilde şikayetler görülmüş ve Washington yönetimi 2017 senesinin Eylül ayında ülkede 2 derecedeki personelinin büyük bölümünü geri çekerek önem almıştı.

Kanadalı diplomatlar Küba'da görevlerini yaparken uykusuzluk ve baş dönmesi gibi belirtileri olan rahatsızlığa yakalanmış ve Ottawa hükümetine 21,1 milyon dolarlık bir tazminat davası açılmıştı. Küba hükümeti ise ilgili konu hakkında ülkede görevli olan ABD'li diplomatların maruz kaldığı iddia edilen gizemli sonik saldırı iddialarının gerçek olmadığını ifade etmişti.