AB'den "Rus aşısı iyi bir aşı" açıklaması!

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında Covid-19 virüsüne karşı aşılama çalışmaları devam ederken, AB'de (Avrupa Birliği) yaşanan koronavirüs aşısı sıkıntısı sebebiyle dikkatler Rus aşısına da dönmeye başladı.

AB (Avrupa Birliği) Komisyonu üyelerinden İç Piyasadan Sorumlu Avrupa Komiseri Thierry Breton, Rusya Federasyonu'nda geliştirilen yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı Sputnik V hakkında hayli olumlu açıklama ve değerlendirmelerde bulundu.

Sputnik V iyi bir aşı çünkü...

Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen Thierry Breton, Covid-19 aşısı adaylarının içinde Sputnik V'nin de bulunduğunu, Sputnik V'nin iyi bir koronavirüs aşısı olduğunu, çünkü Rusya'da çok iyi bilim insanlarının bulunduğunu ifade etti.

Sputnik V aşısı üzerinde Rusya ile anlaşma sağlanabileceğine inancını dilendiren Thierry Breton, Rus aşısı Sputnik V'nin üretiminin Avrupa Birliği ülkelerinde de yapılabileceğini bildirdi.

AB'de aşı üretimi tam kapasite ama yetmiyor!

Thierry Breton açıklamasında, halihazırda Avrupa Birliği'ndeki aşı üretim kapasitelerinin çok büyük bölümünün yüzde 100 oranında dolu olduğunun altını da çizdi.