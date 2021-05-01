50 Yaş Üstü Ne Zaman Aşı Olacak? 50 Yaş Üstü Hangi Tarihte Aşı Olmaya Başlayacak?

Uzun bir süredir devam eden salgın sürecinde aşılama programında sıra 50 yaş üstü olan vatandaşlara gelirken konu hakkında birkaç soru merak edildi. Gerek Biontech gerek Sinovac aşısı olabilen vatandaşlar, 50 yaş üstü olanların hangi tarihte aşı olabileceğini merak etti ve sorularına yanıt aradı. İşte aşılama sürecinde 50 yaş üstü ve aşı süreci ile ilgili detaylı bilgiler ve merak edilenler…

Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamaya göre 50 yaş üstü olan vatandaşlar için aşılamanın başlaması bazı soruları da beraberinde getirdi. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan aşı sıralamasına göre ikinci aşamada bulunan grupların aşılama sürecine başlandığı öğrenildi. Peki merak edilen konu, 50 yaş üstü vatandaşlar ne zaman aşı olacak?

Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklama ile aşı sıralaması belli oldu ve 50 yaş üstü vatandaşların aşı olması gündeme geldi. Bunun yanı sıra hastalığı ağır geçirmek, hastalığa maruz kalmak ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal hayat işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek belirlenmiş olan korona virüs aşısı yapılacak meslek grupları da duyuruldu.

Yapılan açıklamalarda birinci aşamada A grubunda sağlık kurumunda çalışanlar, özel, kamuoyu, vakıf, üniversite ve diş hekimliği ve Tıp Fakültesi stajyer öğrencileri dahil olmak üzere tüm eczane çalışanları bulunmakta.

Yine aşamanın A grubunda ise engelli, yaşlı, koruma evleri gibi yerde kalan çalışanlar; C grubunda ise 60 yaş ve üstü olan vatandaşlar yer almakta. İkinci aşamanın A grubunda ise hizmetin sürdürebilmesi adına öncelikli sektörlerin çalışanlarının bulunduğu öğrenildi. Bu sektörler ise Milli Savunma Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, İçişleri Bakanlığı, özel güvenlik, adalet bakanları, eğitim sektörü, cezaevleri, gıda sektörü çalışanları ve taşımacılık sektöründe çalışanlar olarak belirtildi. Bununla birlikte 55 yaş üstü olan vatandaşların aşılama işlemleri sonrasında 2. aşama kapsamında aşı sırasının 50 ile 54 yaşları arasında bulunan vatandaşlara geleceği öğrenildi.