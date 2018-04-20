3'üncü Biyoteknoloji Sempozyumu’nda kanserden korunmanın yolları anlatıldı

İSTANBUL, () - İSTANBUL Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) Biyoteknoloji Kulübü tarafından düzenlenen ve bu yıl 3’üncüsü yapılan Biyoteknoloji Sempozyumu’nda uzmanlar kansere neden olan etkenlerle korunmanın yollarını anlattı.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, kanser konusunda önemli bir etkinliğe imza attı. Üniversitenin Biyoteknoloji Kulübü tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen sempozyumda İYYÜ'nün yanı sıra çeşitli üniversitelerden gelen uzmanlar; kanserden korunmanın bilimsel yolları, terapisine ilişkin güncel yaklaşımlar ve kanser tedavisinde son gelişmeleri anlattı.

Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan İYYÜ Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, kanserle ilgili günümüzde çok önemli gelişmelerin yaşandığına dikkat çekerek, "Türk bilim insanları kanser alanında çok önemli çalışmalara imza atıyorlar. Multidisipliner birçok çalışmayla alınan mesafeler var” dedi.

Sempozyuma katılımla ilgili memnuniyetini dile getiren Prof. Dr. Hacısalihoğlu, “Bir üniversite öğrencisinin kalibresini yansıtan şey soru sorma kabiliyetidir. Zira, sempozyuma 53 farklı üniversiteden 46 farklı akademik alanda öğrenci katılıyor. Bu, oldukça memnuniyet verici bir tablo. Katılımcı öğrencileri ve sempozyumu hazırlayan Biyoteknoloji Kulübü üyeleri ile ilgili bölümlerin öğretim üyelerini kutluyorum. Sempozyumun sonunda kanser hastalığı ile ilgili birçok sorunun cevabını alacağınıza eminim” diye konuştu.

“ÇOK SAYIDA KİMYASALA MARUZ KALIYORUZ”

Sempozyumda Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaattin Şen 'Sitokrom P450: Kimyasal Karsinogenezin Önlenmesi ve Tedavisinde Besinlerin Rolü' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Günümüzde insanoğlunun kimyasallardan kaçınmasının artık mümkün olmadığının altını çizen Prof. Dr. Şen, sadece kirleticilerin değil, aynı zamanda petrokimyasal atıkların, hazır gıdaların, ilaçların ve kullandığımız diğer besinlerin önemli kimyasal içerikler taşıdığını kaydetti.

Üreticilerin hazır gıdalara bilerek veya bilmeyerek yaklaşık 2 bin’den fazla kimyasal eklediklerini ileri süren Prof. Dr. Alaattin Şen şunları söyledi: “Bu eklemelerin bazıları koruyucu amaçlı olmakla birlikte, çoğunluğu ise tatlandırmak, renklendirmek ve raf ömrünü uzatmak gibi amaçlar taşımaktadır. Ama sonuçta bunlar doğal besinlerin içine katılan kimyasal maddelerdir. Her türlü kirleticilerden uzak durmaya çalışsak bile tükettiğimiz hazır gıdalarla kimyasallara oldukça yüksek oranda maruz kalıyoruz. Bunların yanında hasta olduğumuzda kullandığımız ilaçlar var ki; ilaçların da bir takım yan etkiler içeren eklentiler içerdiğini biliyoruz.”

“KİMYASALLAR VÜCUDUMUZDA REAKSİYONA YOL AÇIYOR”

Konuşmasında insanların kimyasallara daha çok ağız yoluyla (oral yolla) maruz kaldıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Şen şöyle devam etti:

“Bu kimyasallar sindirim sistemi yoluyla emiliyor ve büyük bir kısmı da bu sistem aracılığıyla atılıyor. Ama çoğu kısmı da karaciğere geliyor. Bu yüzden karaciğer vücudumuza giren kimyasalların ana metabolizma organıdır. Büyük bir miktarı burada değişime uğruyor ve ardından kan yoluyla hedef dokulara yayılımı gerçekleşiyor. Bu kimyasallar karaciğer, akciğer ve böbreklerde dönüştürülüyor ve vücuttan atılmaya çalışılıyor. Vücudumuz bu maddelerin zararlı etkilerini bertaraf etmeye çalışsa da bu süreç içinde istemediğimiz reaksiyonlar da ortaya çıkıyor. Buna Biyotransformasyon reaksiyonları deniliyor.”

UZMANLAR KANSER KONUSUNU MASAYA YATIRDI

Sempozyumda İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mine Anğ Küçüker “Bakterilerin Genotoksinleri”, Necmettin Erbakan Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Egemen Foto “Akılcı İlaç Tasarımı”, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Cenk Kığ “Kanserin Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar”, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Tıp FakültesiÖğr. Üyesi Doç. Dr. Zeynep Doğusan Yamalıoğlu “Kanser ve İmmünoterapi”, Acıbadem Üniversitesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Özlem Er “Onkolojide Gelişmeler-2018”,Arda Deniz Dokuzoğlu da “Sentetik Viroloji ve Onkolitik Virüsler” konularında sunum yaptı.

(FOTOĞRAF)