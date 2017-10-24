3 Aylık bebeğin kanında uyuşturucu madde çıktı !

İzmir'de 3 aylık bebeğin 'sürekli uyuyor' şikayetiyle hastaneye kaldırılması sonucu şok bir gerçek ortaya çıktı.Bebeğe yapılan tetkikler sonucunda kan ve idrar tahlillerinin sonucunda çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi.

Hastaneye kaldırılan bebeğe yapılan kan ve idrar tahlillerinde uyuşturucu madde çıkması doktorları adeta şaşkına çevirdi.Sürekli baygın halde olduğu öngörülen bebeğin ilk başta iyi beslenmediği düşünülmüş fakat tahlil sonuçları çıktıktan sonra şok gerçekte ortaya çıkmış oldu.Uzman Doktor Melis Demir Köse yaptığı açıklamalarda , "Tetkiklerde hiç beslenmediği görüldü. Daha sonra yapılan testlerde ise bebeğin kanında uyuşturucu madde çıktı." ifadelerini kullandı.Bebeğini emzirmediği ifade eden anne 'bebeğin ağzına bişey sürdüm' dedi fakat ne sürdüğünü ise açıklamadı.

Annenin uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülürken, raporda anneye 2009 yılında major depresyon tanısı konulduğu da ortaya çıktı.