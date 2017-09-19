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2.kez Samsun'da karşılaşıldı , tıp literatürüne geçti !

Kemik kanseri vakasına dünyada ikinci kez Ondokuz Mayıs Üniversitesinde(OMÜ) bir hastada rastlandı. Bu hastalığa ilk kez Kore'de rastlanılmıştı.

19 Eylül 2017 Salı 11:11
2.kez Samsun'da karşılaşıldı , tıp literatürüne geçti !

Samsun'da 63 yaşlarındaki bir hasta sol testiste ele gelen şişlik şikayetiyle OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı'na başvurdu. OMÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berkan Reşorlu'nun incelemeleri sonucu testiste sert ve büyük bir kitle olduğu tespit edildi.

Doç. Dr. Berkan Reşorlu ve ameliyat ekibi, başarılı bir ameliyatla testisteki 15 santimlik kitleyi çıkarttı. Çıkartılan kitle patolojiye gönderildi. Patoloji sonuçlara göre kitle, kemik kanseri(osteosarkom) olarak belirlendi. Yapılan araştırmalar sonucu vücuttaki bir başka kemikten sıçramadan testisin direkt kendi içerisinde oluşan kemik kanserine 2004 yılında Kore'de görüldüğü anlaşıldı. Dünyada ikinci olan bu kanser vakası, literatüre kazandırılacak.

"HASTANIN DURUMU GAYET İYİ"

Konu hakkında bilgi veren OMÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berkan Reşorlu, "63 yaşındaki hastamız testiste ele sert şişlik şikayeti ile bize başvurdu. Yaptığımız tetkikler sonucu bunun yaklaşık 15 cm boyutunda oldukça sert tümöral bir kitle olduğunu tespit ettik ve hastayı hızlı bir şekilde operasyona aldık. Başarılı bir ameliyat sonrası çıkarılan kitlenin patoloji sonucu kemik kanseri (osteosarkom) olarak rapor edildi. Yaptığımız tarama sonucunda bu kitlenin direkt testisten kaynaklandığını, vücuttaki herhangi bir kemikten buraya sıçrama olmadığını gördük. Yine kitlenin vücutta herhangi bir organ ya da dokuya sıçramadığını(metastaz yapmadığını) tespit ettik. Hastamızı ertesi gün şifa ile taburcu ettik ve şu an takiplerinde herhangi bir sıkıntısı yok. Literatürü taradığımızda böyle bir vakanın sadece 2004 yılında Kore'den bildirildiğini gördük. Bizde olgumuzu yazarak literatüre kazandırmayı planlıyoruz" dedi.

"ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ"

Nadir görülen kanser olgularına zaman zaman rastladıklarını belirten Reşorlu, "Kanser tedavisinde erken teşhis oldukça önemli. Özellikle idrarda kan görülmesi, testiste ele gelen şişlik gibi şikayetleri olan hastaların vakit geçirmeden bir üroloji uzmanına görünmesi gerekir. 50 yaşın üzerindeki erkeklerin ise herhangi bir şikayeti olmasa bile yılda bir kez üroloji uzmanına görünmesi gerekir" diye konuştu.

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