24 il kırmızı listeye giriyor!

Yeni tip koronavirüs ile mücadelede ne sağlık ordusunun dayanacak gücü kaldı ne de vatandaşın kısıtlamalara karşı tahammülü bulunuyor. Bilim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda devletin aldığı tüm önlemlere rağmen vaka sayılarının istenilen seviyeye yaklaşması bir tarafa, daha da artıyor.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın paylaştığı 27 Şubat 2021 - 5 Mart 2021 tarihleri aralığında il il her 100.000 kişiye düşen Covid-19 (yeni tip koronavirüs) vakası haftalık sayıları, birçok şehrin kritik seviye olar kırmızı kategoriye doğru gittiğini ortaya koydu.

Önümüzdeki hafta paylaşılacak verilerde Artvin, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Mersin, Tekirdağ ve Yalova'nın kırmızı olarak işaretlenmesi öngörülüyor.

Sağlık Bakanı uyardı

Sosyal medya platformu Twitter'da kayıtlı "@drfahrettinkoca" hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Koca, ne kadar tedbirli olunursa kentlerin renklerinin buna göre şekilleneceğini, elde edilmiş avantajları yitirmemek için daha temkinli ve dikkatli hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Renk haritası önümüzdeki hafta açıklanacak

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, renklerin belirlenmesinde tek kriterin "vaka sayısı" olmadığı hatırlatıldı.

Renk kodlu haritayı önümüzdeki hafta açıklayacak olan Sağlık Bakanlığı, renkli haritayı oluştururken vaka sayısı dışında, nüfusa oranları, düşüş/artış oranları, aşılama oranları, yoğun bakım üniteleri ve servisleri kapasiteleri gibi kriterleri de esas alıyor.

Hangi iller kırmızı görünüyor?

Yayımlanmamış olan mevcut tabloya göre ıengi "kırmızıya" dönmesi beklenen 24 ilimiz var. Şöyle:

Adıyaman: 149,88

Aksaray: 140,89

Amasya: 183,91

Artvin: 109,14

Balıkesir: 172,46

Burdur: 105,21

Çanakkale: 107,29

Edirne: 180,01

Giresun: 282,14

Gümüşhane:151,73

İstanbul: 111,57

Kırklareli: 116,94

Kilis: 163,17



Kocaeli: 112,25Konya: 150,98Mersin: 100,82Ordu: 280,27Osmaniye: 173,91Rize: 280,21Sakarya: 139,93Samsun: 348,36Sinop: 314,15Tekirdağ: 111,19Tokat:228,82Trabzon: 226,14Yalova: 134,76

Sinop'ta vakalar 4 katına çıktı

Vaka sayılarının istenilen seviyeye inmesi hedeflenirken Sinop'taki vaka sayısı artışı bile tek başına, bu hedefin hayal olduğu umutsuzluğuna sürüklemeye yetiyor. Öyle ki Sinop'ta vaka sayıları yaklaşık olarak 4 kat artmış durumda. 100.000'lik kriterde 216.460 olan kent nüfusu orantılandığında ilk verilerde 172 vaka sayısı görülürken, 15-21 Şubat’ta 181, 20-26 Şubat’ta 346, şu anda ise 680’e yükseldiği görüldü.

27 Şubat-5 Mart tablosuna bakıldığında Ordu'nun 100.000/280,27, Amasya'nın 100.000/183,19 olduğu görülüyor. 100.000'lik rakamlar kent nüfusuna göre oranlandığı zaman 761.400 nüfuslu Ordu’nun 2133, 335.494 nüfuslu Amasya’nın 614 vakasının bulunduğu görülüyor.

Bir önceki hafta yani 20-26 Şubat 2021 tarihinde 301,76 olan Ordu’da vaka sayıları azalırken, 110,50 olan Amasya’da vaka sayıları arttı. İlk verilerden yani 8-14 Şubat 2021 tarihinden bu tarafa ise 2 ilde vaka sayılarının yükseldiği görüldü. 8-14 Şubat 2021 tarihinde 96,06 olan Amasya 2 katına çıktı ve 27 Şubat-5 Mart 2021 tablosuna 183,91 olarak yerleşti.