23 ilimizde mutasyonlu koronavirüs tespit edildi!

Türkiye'de koronavirüsün İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarının tespit edildiği biliniyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan, 23 ilimizde mutasyonlu koronavirüs tespit edildiğini söyledi. Prof. Dr. Turan, virüslerin hayatta kalabilmeleri için değişime uğramaları gerektiğine dikkat çekerek, her sene tüm viral enfeksiyonlarda virüslerin yapısının değişikliğe uğradığını söyledi.

"Kendilerini koruma altına alıp savaşıyorlar"

Virüslerin kendilerini koruma altına alıp savaşmayı sürdürdüklerini belirten Prof. Dr. Turan, bazen virüslerin yalnızca bir proteinlerini değiştirebildiklerini aktardı. Prof. Dr. Turan, koronavirüsün de kendi yapısında değişiklik yaptığını ifade ederek, şimdiye dek 23 ilimizde mutasyonlu koronavirüs tespit edildiğini söyledi. Mutasyonlu koronavirüsün bulaştırıcılığının fazla olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Turan, şu ana kadar hastalığın şiddetine ilişkin kesin bir delile ulaşılamadığını ancak bu konuda yeni bir gelişme yaşandığını dile getirdi.

"Mutasyonlu koronavirüs hastalığın şiddetini artıyor"

Prof. Dr. Turan, İngiltere'de mutasyonlu koronavirüsün hastalığın şiddetini artırdığının fark edildiğini belirterek, artık daha fazla kişinin hastanede tedavi sürecine ve yoğun bakımda tedavi sürecine gereksinim duyabileceğini aktardı.

"Tedbirli olmamız lazım"

Bu yüzden herkesin tedbirli olması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Turan, mutasyonlu koronavirüsün yayılmasının önüne geçebilmek için herkesin çaba göstermesi gerektiğini aktardı. Prof. Dr. Turan, son günlerde günlük vaka sayılarında yaşanan artışa işaret ederek, toplu aşılama programına geçilmesiyle birlikte insanların rahatladıklarını ancak aşılamayla birlikte koronavirüsün bulaştırıcılığının geçmeyeceğini söyledi.

"Aşılananlar hafif geçiriyorlar"

Aşı uygulanan kişilerin koronavirüsü daha hafif atlattıklarını belirten Prof. Dr. Turan, bahar mevsiminin çok riskli olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Turan, bahar mevsiminde de önlemlere dikkat edilmesi gerektiğini kaydederek, rehavete kapılmanın çok tehlikeli boyutlara ulaşabileceğini ifade etti.

"Özel çalışmalar yürütülüyor"

Mutasyonlu koronavirüsü tespit etmek için özel çalışmalar yürütüldüğünü belirten Prof. Dr. Turan, laboratuvarlarda gerçekleştirilen işlemlerle birlikte koronavirüsün mutasyon geçirip geçirmediğinin belirlendiğini söyledi. Prof. Dr. Turan, mutasyonlu koronavirüse yakalananların hastalığı daha ağır geçirdiklerine dikkat çekerek, bu nedenle önlemlere daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Toplu aşılama sürecinde önlemlere harfiyen uyulmasıyla Türkiye'nin dünyaya örnek olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Turan, mutasyonlu koronavirüsün yayılmasına engel olunması gerektiğini ifade etti.

3 mutasyon da Türkiye'de

Sağlık Bakanı Koca, dün yaptığı açıklamada, Türkiye'de koronavirüsün İngiltere mutasyonuna yakalanan kişi sayısının 196'ya çıktığını ifade etmişti. Koca, Türkiye'de şu ana kadar bir kişide koronavirüsün Brezilya mutasyonunun, iki kişide Güney Afrika mutasyonunun tespit edildiğini bildirmişti. Yeni mutasyonların tespit edildiği bugünlerde önlemlerden vazgeçmeden mücadelenin devam ettirileceğini vurgulayan Koca, vatandaşların hareketliliği artırmamaları ve kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durmaları gerektiğini ifade etmişti. Koca, mutasyonlu koronavirüsün hiçbir şekilde sınır tanımadan yayılmaya devam ettiğini vurgulamıştı.