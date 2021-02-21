21 Şubat Koronavirüs Tablosu: Vaka ve Vefat Sayıları Düşüyor…

Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs hasta tablosunu paylaştı. Buna göre, vaka ve can kayıplarındaki düşüşün sürdüğü görülürken, test sayılarının da azalması dikkat çekti.

21 Şubat günlük koronavirüs hasta tablosu

Bakanlık verilerine göre Türkiye’de son 24 saatte 77 kişi koronavirüs nedeniyle vefat etti. Tespit edilen yeni vaka sayısı 6 bin 546 olurken, hasta sayısı 601 oldu, iyileşen sayısı ise 5002 oldu. Koronavirüste son 24 saatte, 101 bin test yapıldı.

Son verilerle birlikte Türkiye’de salgının başından bu yana vaka sayısı 2,63 milyon, vefat sayısı ise 28 bin 60 oldu.