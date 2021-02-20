20 Şubat koronavirüs vaka sayıları! Sağlık Bakanlığı duyurdu

20 Şubat koronavirüs vaka sayıları duyuruldu. Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan verilere göre, Türkiye'de son bir günde yapılan test sayısı 118 bin 911 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de son bir günde tespit edilen vaka sayısı 7 bin 857 oldu. Hasta sayısı ise 635 olarak açıklandı. Türkiye'de son bir günde koronavirüs kaynaklı 80 can kaybı gerçekleşti. Türkiye'de son bir günde 7 bin 210 kişi iyileşti. Ağır hasta sayısı ise 1.180 oldu.

20 Şubat koronavirüs tablosuna göre hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6 olarak açıklandı. Yatak doluluk oranı yüzde 47,9 iken, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6 oldu. Ventilatör doluluk oranı ise yüzde 30,1 olarak kayıtlara geçti. Ortalama temaslı tespit süresinin 8 saat olduğu görüldü. Filyasyon oranı ise yüzde 99,9'a yükseldi.

Türkiye'de şu ana kadar yapılan test sayısı 32 milyon 217 bin 77 oldu. Türkiye'de şu ana kadar koronavirüs kaynaklı 27 bin 983 can kaybı gerçekleşti. Türkiye'de şu ana kadar 2 milyon 518 bin 758 kişi iyileşti.

Türkiye'de şu anda hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonu aralıksız olarak sokağa çıkma yasağı var. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatlerde restoran, kafe ve lokantalarda sadece paket servis hizmeti verebiliyor. Sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı saatlerde ise söz konusu işletmeler yalnızca gel-al ve paket servis hizmeti verebiliyor. Bar, disko, diskotek, pavyon ve eğlence merkezleri gibi yerler ise tamamen kapatılmış durumda.

Kademeli normalleşmeye geçilecek

Türkiye'de iller risk durumlarına göre 4 kategoriye ayrılacak. Kategoriler belirlenirken illerdeki vaka sayılarına ve aşılama durumuna bakılacak. Yerinde karar sürecinde il bazında kısıtlamalar esnetilecek. 1 Mart 2021 tarihinden itibaren kademeli normalleşme sürecine geçilecek. Kademeli normalleşme kararı alan ilk şehir Bartın oldu.

Mutasyonlu koronavirüse dikkat!

Bilim Kurulu üyeleri, mutasyonlu koronavirüse karşı aşıların koruma oranlarında zayıflama olduğunu, bu nedenle önlemlere dikkat edilmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Aşılama sürecine hız kazandırılması gerektiğini belirten uzmanlar, bu süreçte çift maske takılmasını ve fiziki mesafenin 2 metreye çıkarılmasını öneriyorlar. Vatandaşların kesinlikle kalabalık ortamlardan kaçınmaları gerektiğine dikkat çekiliyor. Bu nedenle kısıtlamalar kaldırılsa bile önlemlere harfiyen dikkat edilmesi şart.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021, 21:52