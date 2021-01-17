17 Ocak Korona Tablosu: Vaka Sayısı 7 Binin Altına Düştü!

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı son veriler, koronavirüste vaka sayılarının düşüşünün sürdüğünü gösteriyor. Bakanlığın 17 Ocak 2021 Pazar günü açıkladığı koronavirüs hasta tablosuna göre vakalar düşerken, can kayıpları ise devam ediyor.

Son 24 saatte 165 vatandaş koronavirüse yenik düştü

Koronavirüste son 24 saatte, Türkiye’de 148 bin test yapıldı ve 6.436 yeni vaka tespit edildi. Bununla birlikte 803 kişi hasta olarak tespit edilip hastaneye kaldırılırken, 165 kişi da vefat etti. Bugün iyileşenlerin sayısı ise 8.812 oldu.

Son verilerle birlikte Türkiye’de, koronavirüste toplam vaka sayısı salgının başından bu yana 2 milyon 387 bin 101’e ulaştı. Toplam vefat sayısı ise 23 bin 997 oldu.

Koca: 2021 sağlık çalışanlarının yılıdır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Küresel salgının dünyada ilk göründüğü günden beri gece gündüz demeden çalışan, ailesinden sevdiklerinden ayrı kalan sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil. Onlara büyük bir teşekkür borçluyuz. 2021 sağlık çalışanları yılıdır.” ifadesini kullandı.