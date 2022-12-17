Sağlık Bakanlığı Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!

Sağlık Bakanlığı sonunda açıkladı. Uzun süredir beklenen sözleşmeli personel alımına yönelik yerleştirme sonuçları netleşti. KPSS 2022 puan türü üzerinden sağlık bakanlığı'nda çalışmak üzere görevlendirilecek sözleşmeli personellerin tercih aşaması 30 Kasım ve 5 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Adaylar ise sonuçlarını 13 Aralık tarihi itibariyle kontrol etmeye başladı.

Sağlık Bakanlığı Online Personel Yerleştirme Sonuçları

Sağlık Bakanlığı personel alım süreci sonunda başladı. Tercih süreci bitti sırada yerleştirme aşaması yer alıyor. Yerleştirme sonuçları yalnızca TC kimlik numarası ve kişiye tanımlanmış şifre ile öğrenilebilecek. Bunun için online platformlar kullanılabiliyor. Sağlık Bakanlığı personel yerleştirme sonuçlarını öğrenmek isteyenlerin https://sonuç ösym.gov.tr adresini kullanması gerekiyor.