Sağda Solda Borç Aramaya Son Verin! Ziraat Bankası Nisan 2022 Kredi Kampanyası Duyuruldu! Nakit paraya sıkışan vatandaşlara Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi destek kampanyasının son dakika açıklaması olarak resmi internet sayfası üzerinden açıkladı. Ziraat Bankası kredi oranları yüzde kaç? Ziraat Bankası kredi hesaplama tablosu ile aylık taksit oranları kaç TL? Cevapları ve çok daha fazlası haberimizde...

Nisan ayının gelmesi ile beraber bahar kampanyaları daha art arda bankalar tarafından açıklanmaya başlandı. ING Bank ile Garanti Bankası, ilk defa müşterisi olan vatandaşlara hoş geldin kampanyası adı altında 5000 TL'lik faizsiz kredi 12 aylık vade seçeneği şeklinde sunuyor. Diğer taraftan Ziraat Bankası ise nisan ayı kampanyası adı altında 100 bin TL'lik kredi desteğini vatandaşların hizmetine sunuyor.

Ziraat Bankası Nisan 2022 Kredi Kampanyası Detayları Neler?

Acil Nakit paraya ihtiyaç duyan vatandaşları borç para arama zahmetinden kurtaracak dev gibi kampanya Ziraat Bankası'ndan son dakika geldi. İhtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlara kamu bankaları en uygun faiz oranları ile destek olmaya devam ediyor. Diğer taraftan Ziraat Bankası, çalışanların artısı tüketici kredisi paketi ile ön plana çıktı.

Ziraat Bankası Nisan 2022 10.000 TL İhtiyaç Kredisi Hesaplama Tablosu

Nisan ayına özel bir şekilde düzenlenen ihtiyaç kredisi kampanyası ile beraber Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi faiz oranlarını yüzde 1.55 seviyesine çekti. Bu oran ile beraber Ziraat Bankası, en uygun kredi veren banka olmayı başarırken 10.000 TL ihtiyaç kredisi alacak vatandaşlarına aylık taksit ödeme tutarları ise 383 TL olarak gerçekleşiyor. Detaylı bilgileri öğrenmek için bankanın resmi internet sitesine giriş yapabilirsiniz.