Şafak Pekdemir Yasak Aşkı ile Konuşulmaya Devam Ediyor!

Uzun bir süredir Fox TV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Yasak Elma dizisinde ünlü oyuncu Şafak Pekdemir Zehra karakterine hayat veriyordu. Geçtiğimiz sezonda diziden ayrılma kararı alan yetenekli oyuncu, bugünlerde ise adından sıkça söz ettiriyor. Yasak Elma'da sergilediği oyunculuk performansı ve güzelliği ile ilgileri üzerinde toplayan başarılı oyuncu Şafak Pekdemir, Yasak Elma'dan ayrıldıktan sonra yeni bir proje ile adını duymuştu.

Elçin Sangu ve Ceren Moray gibi başarılı isimler ile Yalancılar ve Mumları isimli dizide rol alacak olan Pekdemir, yeni projenin yanı sıra aşk hayatı ile gündemde yer tutuyor.

Yasak Elma dizisinin yönetmeni ile sarmaş dolaş görüntülenen Şafak Pekdemir konuşulmaya devam ediyor. İkilinin samimi bir şekilde bulundukları sırada çekilen görüntüleri ardından oyuncunun sevgilisi ve Yasak Elma dizisinin yönetmeni olan Oğulcan Eren Akay, muhabirlere saldırarak tepki topladı. Samimi pozları çekilen ikilinin gecesi olaylı bir şekilde bitti ve detaylar merak konusu oldu.

Cihangir'de yönetmen sevgilisi ile beraber bir mekanda oturan başarılı oyuncu Şafak Pekdemir, gazeteciler tarafından sevgilisiyle sarmaş dolaş bir şekilde kayıt altına alındı. Yasak Elma projesinde yönetmen olduğu bilinen Oğulcan Eren Akay ile oyuncunun samimi pozları geceye damga vurdu. Daha sonra ise inanılmaz bir olay yaşandı ve alkolün dozunu kaçıran yönetmenin muhabirlere saldırdı öğrenildi. Muhabirlere kafa atan yönetmen tepki çekmeye devam ediyor.

Dizide Zehra karakterine hayat veren ünlü oyuncu ise sevgilisini sakinleştirmedi ve gece olaylı bitti. Oyuncu gazetecilerden olayı büyütmemelerini istedi. Görüntüleri kullanmakta haklı olduklarını fakat 10 senedir bu akşam haricinde bir olayın içerisine görünmediğini ve bunu hak etmediğini ifade etti.

Oyuncu, avukat Burak Mengü ile evliliğini 2018 senesinde sonlandırmıştı. Yaşanan olay sonrasında Yasak Elma dizisinde Oğulcan Eren Akay'ın görevine son verildiği bilgisine de ulaşıldı.