Sadece TC Kimlik Numaranızı Verecek ve Anında 50.000 TL Alacaksınız, Bankanın Gizli Kampanyası İfşa Oldu

İhtiyaç kredisi almak isteyenlere, yeni bir kredi kampanyası duyurusu yapıldı. Banka üzerinden kredi alacak olan kişiler, sadece tc kimlik numarası ile birlikte, 50.000 TL’ye kadar kredi kullanabileceksiniz. Üstelik bu krediyi almak isteyenler sadece tc kimlik numarası ile başvuru yapacaklar. Kredi kullanacak olan kişiler, TC kimlik numaraları ile mesaj atarak hemen ne kadar onay alacaklarını TEB bankası üzerinden görecekler. Kredi kullanmak içinde banka şubesine gitmeden hemen hesabınız üzerinden işlem yaparak, kredinizi kullanacaksınız.

Son zamanlarda özellikle para ihtiyacı olan kişilerin başvuru yaptıkları kurumlardan birisi bankalar oluyor. Bankalar üzerinden kredi başvurusu yaparak, kişiler nakit ihtiyaçlarını gidermek istiyor. Bu başvurular ise bankalardaki kampanyalara göre değişiyor. Kredi kullanacak olan kişilere, uygun faizlerle kredi verecek olan bankalar, her gün faiz oranlarında güncellemeler yapıyor. Kolay kredi veren bankalardan birisi olan TEB bankası’da müşterilerine hızlı ve anında onay vererek hemen sonuç veriyor. Kredi kullanmak isteyenler, belirli şartlara uygun olması durumunda, kredilerini hemen banka şubesi üzerinden alabileceklerdir.

SMS Kredi Başvurusu Yaparak Hemen Onay Alabilirsiniz!

SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyenler, SMS kredi başvurusu için cep telefonu üzerinden mesaj atacaklar. Mesaj ile kredi başvurusu yapmak isteyenlere, banka hemen sonuç verir. TEB SMS kredi başvurusu için TC KİMLİK numaranızı 4466 numarasına mesaj atınız. Mesaj attıktan 5 dakika sonra, sizlere sonuç gelecektir. Kredi sonucu uygun olan kişiler, bu kredileri hemen kullanabileceklerdir. Kredi kullanmak içinde bankaya gitmeye gerek yok. Banka sizi arayacak ve dilerseniz iş adresinizde, ev adresinizde bu krediyi kullanacaksınız. SMS ile kredi başvurusu yaptığınızda, banka sizin kimlik numaranız üzerinden değerlendirme yapacak ve bu değerlendirmeye göre kredi kullandıracaktır. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler, belirli şartlara uygun olması durumunda hemen sonuç alabileceklerdir. Eğer sonucu olumsuz olan kişiler iseniz, kredi notunuzun düşük olduğu için banka onay vermeyecektir.

Banka kredi onayı ayrıca teb.com.tr adresinden de yapılıyor. Detaylı bilgileri bankanın resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda, sizlere hemen sonuç verilecek ve bu sonuca göre hemen anında onay alacaksınız. Cep telefonu üzerinden kredi başvurusu yapan kişiler, banka şubelerinden başvuru yapan kişiler, aynı sistem üzerinde değerlendirileceklerdir.