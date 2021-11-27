Sadece SMS Atarak İhtiyaç Sahibi Olan Kişilere Nakit Veriliyor, 3 Banka Birleşti ve Ay Sonuna Kadar Dönecek

Gelir belgesiz ve SMS ile kredi veren bankalar hangileridir? Gelir belgesiz ve SMS ile kredi başvurusu şartları nelerdir? Belgesiz ve SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyen kişilerin ihtiyaç kredisi kullanmak için hangi bankalardan işlemi yapacaklarını sizler için araştırdık. Sizlerde bu bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi başvurularınızı SMS ile yapabilir onay almanız durumunda gelir belgesiz olarak kredinizi kullanabilirsiniz.

Bankalardan kredi kullanmak isteyen kişiler artık SMS atarak ne kadar onay olacaklarını 5 dakika içerisinde öğrenebiliyorlar. Sizlerde SMS atarak kredi başvurusu yapmak istiyorsanız cep telefonunuzdan ücretli bir mesaj atmanız gerekiyor. Cep telefonunuza atacağınız ücretli mesaj ile birlikte kredinizi kullanabilirsiniz. Gelir belgesiz ve SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız kredi notunuzun en az 1300'ün üzerinde olması gerekiyor. 1300 ve üzerinde olan müşterilerin kredilerine anında alabileceklerini söyleyebiliriz. Şimdi sizlere şartlara uygun olmanız durumunda hangi bankalar üzerinden kredi kullanabilirsiniz bu konu hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Aktif Bank SMS kredi başvurusu.

Aktif Bank sms kredi başvurusu şartları özellikle Kredi notu düşük olan kişilere veriliyor. Aktif Bank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler SMS atarak kredi başvurusu yaptıktan sonra onay almaları durumunda kredilerini ev veya iş adreslerinde gelir belgesiz olarak kullanabileceklerdir. Gelir belgesiz olarak alacağınız kredilerde sizlere banka kredi notunuz düşük olsa bile onay verecektir. Kredi başvurusu yapmak için Kredi yazın boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazarak 30 50 numarasına gönderin. Bu şekilde yaptığınız kredi başvurusu 5 dakika içerisinde sizlere sonuç olarak geri dönecektir.

QNB Finansbank SMS kredi başvurusu ve gelir belgesiz kredi

50 30 SMS numarasına TC kimlik numaranızı göndererek QNB Finansbank üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler şartlara uygun olmaları durumunda banka şubelerinden bu kredilerini gelir belgesiz olarak kullanabilirler. QNB Finansbank üzerinden sms kredi başvurusu yaptığınız zaman sizlere 100 bin TL'ye kadar kredi değerlendirmesi yapılmaktadır. Kredi değerlendirmesinde onay aldığınız limit kadar krediyi gelir belgesiz kullanırsanız. Eğer daha üst limiti istiyorsanız bankaya giderken gelir belgenizde götürmeniz gerekiyor. Kredi başvurusu yaptıktan sonra onay olan kişiler ayrıca QNB Finansbank mobil uygulamasına girerek buradan da kredi başvurusu yapabilirler. Kredilerini banka şubelerine gitmeden kullanmak istiyorsanız mobil uygulamaya girerek internet bankacılığı şifresi ile birlikte giriş yapmanız yeterlidir. Buradaki size gösterilen işlemleri yaparak hesabınıza krediyi atabilirsiniz.

TEB Bankası sms kredi başvurusu

Gelir belgesiz kredi kullanmak istiyorsanız TEB Bankası üzerinden SMS kredi başvurusu yapabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yaptığınız zaman banka 5 dakika içerisinde sizlere kredi sonucunu gönderir. Kredi sonucu onaylanan kişilerde bu kredileri en yakın banka şubelerinden kullanabilirler. TEB Bankası üzerinden SMS kredi başvurusu yapmak istiyorsanız TC kimlik numaranızı 44/66 numarasına mesaj atmanız yeterlidir. Mesaj sonrası kredi onayı alırsanız size en yakın banka şubesine giderek kredinizi kullanabilirsiniz. Kredi kullandıktan sonra da banka 3 ay ertelemeli olarak sizlere kredi imkanı sağlar.