Sadece Kredi Notunuza Göre Denizbank ve TEB Bankası Kredi Verecek, En Düşük Faizler Listelendi

Kredi notuna göre Denizbank ve TEB Bankası ihtiyaç kredisi vermeye başladı. Sizlerde eğer kredi notunuza göre onay almak istiyorsanız Denizbank ve TEB Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. İhtiyaç kredisi kullanacak olan müşteriler şartlara uygun olmaları durumunda kredilerine hemen anında alabilirler. Denizbank ve TEB Bankası da müşterilerine Kredi notuna göre faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kampanyası başlatmıştır. Yazımızda sizlere bu Kredi hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Denizbank, TEB Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız öncelikle banka kredi politikalarına uygun bir müşteri olmanız gerekiyor. Eğer bankalardan uygun bir müşteri değilsiniz başvuru yaptıktan sonra olumsuz yanıt alırsınız. Kredi kullanacak olan kişiler şartlara uygun olmaları durumunda kredilerini alanında hesaplarına atabilmektedirler. İhtiyaç kredisi kullanacak olan müşteriler kredi notu en az 1200 ve üzerinde olması durumunda bankalardan onay alabiliyor. Bu şekilde sizde kredi başvurusu yapabilir onaylanan kredinizi hemen anında kullanabilirsiniz. Kredi notunuz düşük ise bu bankalar sizlere onay vermez. Ama eğer 1200 ve daha üzerinde bir kredi notunuz varsa kredi notunuza göre hem limit hem de faiz oranı uygulanmaktadır. Şimdi sizlere bu iki bankadan yaptığı kredi başvuru yöntemleri hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler kredi başvurusu için SMS atabiliyor. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız cep telefonunuzu mesaj kısmından KREDİM yazın boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazıp 3280 numarasına gönderin. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacaksınız. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizlere hemen ne kadar onay vereceğini söyleyecektir.

55 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapacak ve onaylanan kredinizi de bankalardan sadece kimliğiniz ile birlikte kullanabileceksiniz. Kredi başvurusu yaptıktan sonra onay olan müşteriler eğer bu bankada bir hesabı varsa internet bankacılığına girerek buradan banka şubelerine gitmeden de kredi kullanabiliyor. İnternet bankacılığı şubesi üzerinden yapacağınız kredi başvurusunda onay almanız ile beraber kredinizi hemen hesabınıza atabiliyorsunuz.

TEB Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

İhtiyaç kredisi kullanacak olan müşteriler TEB Bankası üzerinden kredi başvurularını hızlı bir şekilde yapabilmektedirler. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler SMS atarak kredi başvurusu yapmak istiyorsa cep telefonunu mesaj kısmına girerek kendi TC. kimlik numaralarını yazıp bu mesajı 44/66 numarasına göndermeleri yeterlidir. Kredi başvurusu yaptıktan hemen sonra sizlere 10 dakika içerisinde kredi sonucu gelecektir. Kredi sonucu eğer uygunsa kredinizi hemen kullanabileceksiniz. Kredi başvurusu ayrıca banka şubelerinden de yapılmaktadır.

Size en yakın TEB Bankası şubesine giderek kimliğiniz ile birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kredi başvurusu yapabilir, kredi başvurusu sonrasında banka sizlere hemen anında onay verecektir. Onay verdikten sonra da kredinizi kullanabilirsiniz. TEB Bankası 100 bin TL'ye kadar kişilerin kredi notuna göre ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. 36 ay vadeli kredilerde ilk taksit ödemelerinde 2 ay veya 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabiliyorsunuz.