Sadece Kredi Kartı Kullananlar Alacak, 36 Ay Vadeli 50.000 TL Nakit Kartınıza Eklenecek, Bankalar Birleşti ve Duyurdu

Son dakika kredi haberi geldi. Yapılan bu kredi kampanyasında 50.000 TL'ye kadar kredi kartını düzenli ödeyenler yararlanacak. Kredi kartı kullanan ve bu kredi kartı ödemelerini düzenli olarak yapan müşteriler bankalardan hızlı bir şekilde kredi kullanabilirler. Sizlerde eğer 50.000 TL'ye kadar kredi ihtiyacınız varsa vereceğimiz bankalar üzerinden yapacağınız kredi başvurularında 50.000 TL kredi onayı alabilir ve 36 ay vadeye kadar bu kredileri kullanabilirsiniz. Kredi kartı kullanan müşteriler kredi kampanyaları üzerinden hızlı bir şekilde onay alabilmektedirler. Banka başvurusu yaptığınız zaman sizleri 36 ay vade ile kredi verirken ilk 3 taksit ödemenizi de erteleyerek sunacaktır.

Kredi başvurusu yapacak olan kişinin ayrıca kredi notu yüksek olması gerekiyor.Kredi notu düşük olan müşteriler maalesef bankalardan onay alamaz. Şimdi sizlere kredi kartını düzenli ödemeniz durumunda kredi alabileceğiniz bankaları hakkında detaylı bilgiler verelim.

QNB Finansbank kredi kartı kullananlara 50.000 TL kredi veriyor.

Finansbank kredi kartı kullanan müşterilere 50.000 TL'ye kadar kredi veriyor. Daha önce banka çalışması olmuş ve bu çalışmalar dolayısı ile ödemeler düzenli olan kişilerin başvuruları Finansbank üzerinden yaparlarsa, hemen onay olabileceklerdir.

50.000 TL'ye kadar verilen bu kredilerde ilk taksit ödemeniz de 3 ay erteleme imkanı da Finansbank sizlere sunmaktadır. Kredi başvurusu için banka şubelerine gidebilir veya bankaya gitmek istemiyorsanız SMS atarak ne kadar onay aldığınızı görebilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığınız zaman banka SMS ile sizlere anında sonuç verir. SMS kredi başvurusu yapmak için kimlik numaranızı 50/30 numarasını göndermeniz yeterli olacaktır. Onaylanan kredi en yakın banka şubesinden kullanabilir veya internet bankacılığı kullanıyorsanız da internet bankacılığına girerek buradan kredi başvurusunu yapabilirsiniz.

Akbank 50.000 TL online kredi

Akbank üzerinden de 50.000 TL'ye kadar şubelere gitmeden kredi başvurusunda yapabiliyorsunuz. Banka sizlere anında kredi sonucunu verecektir.

Akbank şubelerinden bir hesabınız varsa bu hesaba bağlı olarak bir internet bankacılığı şifresi alarak hemen 50.000 TL için kredi başvurusunu online olarak yapabilirsiniz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılacak bu kredi başvurusunda alacağınız kredilerde 36 ay vadeye kadar sizleri işlem yapılmaktadır. Kredi kartı kullanan müşteriler 50.000 TL'ye kadar bu işlemleri yapacaktır. Özellikle bu bankada bir kredi kartınız varsa daha yüksek limitlerle ve daha düşük faiz oranları ile birlikte kredi kampanyasına katılabilirsiniz.

Denizbank 50.000 TL kredi başvurusu

Kredi kartını düzenli ödeyen müşteriler kredi almak istiyorsa DenizBank şubelerine giderek veya bankanın SMS servisini kullanarak kredi başvurusunda bulunabilirler.

32-80 numarasına kredim yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazdıktan sonra gönderin 5 dakika içerisinde banka size ne kadar onay vereceğini söyleyecektir. Kredi onayı alan müşteriler en yakın banka şubelerinden kimlikleri ile birlikte bu kredileri hızlı bir şekilde kullanabilirler. Denizbank 50.000 TL kredi başvurusu yaptığınızda 36 ay vadeye kadar sizlere hızlı bir şekilde kredi imkanı sunacaktır.