Sadece kirada oturanlara ödenecek yardım şartları netleşti! 1.175 TL'nizi derhal ATM'den çekebilirsiniz!

1.175 TL'nizi derhal ATM'den çekebilirsiniz. Sadece kirada oturanlara ödenecek yardım şartları netleşti. Örneğin 3 büyükşehirde yaşayan vatandaşlara 1.150 TL ödeme yapılırken Bursa, Adana ve Antalya'da kirada olanlara 1.085 TL destek ödemesi sağlanıyor. Ödemenin şartları da belli oldu.

Kira yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Kirada oturup henüz başvuru yapmamış olanlar hemen başvurusun tamamlayabilir. Özellikle son dönemde artan kira fiyatları nedeniyle Aile ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından verilen bu yardım ilaç niteliğinde oluyor. Başvurunuzu yaptıktan sonra değerlendirme süreci bitince sonucun olumlu ya da olumsuz olduğu bildiriliyor. İşte başvuruya dair bilinmesi gerekenler

İLLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Aile ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından sunulan bu yardım illere göre değişiklik göstermektedir ve miktar değişmektedir.

ÖDEME MİKTARLARI BELLİ OLDU

İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlara 1.150 TL ödeme yapılıyor. Öte yandan Bursa, Adana ve Antalya'da kirada olanlara 1.085 TL destek sağlanıyor.

Mersin, Eskişehir, Erzurum, Sakarya gibi illerde ödeme miktarı 995 TL oluyor.

Zonguldak, Çanakkale, Tokat gibi illerimizde de miktar 905 TL'yi buluyor.

BAŞVURU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden kolay bir şekilde tamamlanabiliyor. T.C Kimlik Numarası ve şifrenizle giriş yaparak ilgili alandaki bilgileri doldurmanız gerekiyor.

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