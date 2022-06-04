Sadece ATM ile Alınabilecek! Banka Müdürü Tarafından Onaylı Şekilde 20 Bin Lira Verilmeye Başlanacak

Denizbank ile beraber iki banka tarafından 20 bin lira nakit ödemesi yapılacak. Kampanya bugün itibari ile başladı. İhtiyaç kredisini kullanmak isteyen vatandaşlar, belirlenmiş olan koşulları yerine getirmeleri halinde İşbank, Denizbank ve Ziraat Bankası tarafından kredi başvurusu yapabilirler. Başvuru halinde onaylanmış olan krediyi diledikleri zaman kullanabilirler.

Ziraat Bankası, Denizbank ve İş Bankası tarafından verilecek olan kredi kampanyasına vatandaşlar başvuru yaptıklarında hızlı bir şekilde onay alabilecek. Kredi kampanyasına katılım sağlamak isteyenler her üç bankadan birini tercih ederek başvurularını yapabilir. Kampanya için önemli olan bir bankadan daha önce kredi kartı veya kredi almış olmak gerekir.

Denizbank Kredi Başvurusu

İhtiyaç kredisi için Denizbank tercih edilebilir. Denizbank ihtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, SMS yöntemini kullanarak başvurularını yapabilir. Başvuru yapılarak onay alınmış olan krediyi ATM üzerinden çekebilirsiniz. Cep telefonlarından mesaj kısmına girilerek kredim yazarak boşluk bırakılarak T.C. kimlik numarasını 3280 nolu numaraya gönderilir. Yapılan başvurunun ardından ne kadar kredi alınacağı hakkında bilgilendirme mesaja alınır.

Ziraat Bankası Kredi Başvurusu

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası tercih edildiğinde, 20 bin tutarlı ihtiyaç kredisine başvuru yapılabilir. Düşük faiz oranlarının uygulandığı krediye başvuru yapmak için banka şubeleri ziyaret edilebildiği gibi, bankanın resmi internet sitesi de kullanılabilir. Kısa sürede kredi ile ilgili bilgilendirme alabilirsiniz.

İş Bankası Kredi Başvurusu

Kredi kampanyaları konusunda tercih edilen bankalar arasında bulunan İş Bankası tercih edilebilir. 20 bin liralık kredi kullanımı için talepte bulunan vatandaşlar, bankanın İşcep aplikasyonunu kullanabilirler. Uygulamaya giriş yapılarak kredi kampanyasına katılım sağlayabilirler. Başvuru yapılarak 20 bin liralık krediyi kullanacak vatandaşlar ödemeleri ATM üzerinden alabilirler. Konu ile ilgili tüm detayları bankadan öğrenebildiğiniz gibi, resim internet sitesinden de gerekli bilgiler öğrenebilir. İhtiyaç duymanız halinde kredi kampanyası yürüten üç bankadan herhangi birini tercih edebilirsiniz.