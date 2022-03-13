Sadakatsiz Neden Yok, Sadakatsiz Bu Hafta Yayınlanmayacak Mı?

Çarşamba akşamlarında Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sadakatsiz dizisi bu hafta ekranlarda yer almadı ve bu durumun asıl sebebi merak konusu oldu. Başrollerinde Melis Sezen, Caner Cindoruk ve Cansu Dere gibi üç başarılı oyuncunun yer aldığı projenin hayranları meydana gelen bu durumun sebebini anlayamadı ve konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleşti. Fakat sosyal medya hesabı üzerinden dizi hakkında bir duyuru yapıldı ve konu hakkında detaylar da bu şekilde öğrenildi.

Heyecanlı bir bölüm ile ekranlara getirilecek olan dizinin yapımcılığı Medyapım tarafından üstleniliyordu ve izleyici kitlesi söz konusu projeyi merak içerisinde bekliyordu. Fakat Sadakatsiz dizisi Çarşamba akşamında yeni bölümünü izleyici kitlesi ile buluşturamadı. Projeyi sosyal medya hesabından takip eden izleyici grubu konuya vakıf olurken bir grup izleyici de kafa karışıklığı yaşadı.

Dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre projenin sağlık arası verdiği öğrenildi ve gelecek hafta Çarşamba akşamında dizinin yayınlanacağı tahmin edildi. Yapılan bu açıklama sonrasında oyunculardan birinin koronavirüse yakalanmış olma ihtimali belirdi ve hangi oyuncunun virüse yakalandığı merak edildi. Fakat ilerleyen süreçte ise dizinin senaristinin sağlık problemi yaşadığı öğrenildi ve projenin yayın hayatına devam edememesinin sebebi de bu şekilde açıklanmış oldu.

Sevilen dizinin senaristi olan Dilara Pamuk'un sağlık problemleri yaşaması sebebiyle dizinin yeni bölümünü yetiştiremedi ve projenin yeni bölümü ekranlarda yayınlanamadı. Dizinin senaristinin birkaç gündür rahatsız olduğu belirtilirken senariste ve çok sayıda geçmiş olsun mesajı da iletildi.

Dizinin senaristi Dilara Pamuk birkaç gündür rahatsızdı ve son olarak sosyal medyada bir paylaşıma imzasını atmıştı. Son olarak 100 milyon okunma rakamına ulaştığı açıklanan Maça Kızı 8 isimli romanı hakkında bir Twitter paylaşımı yapan başarılı senarist Dilara Pamuk rahatsızlığını dile getirdi ve dizinin ekranlarda yer alan almamasının nedeni bu şekilde öğrenilmiş oldu.