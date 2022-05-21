Sadakatsiz Dizisinin Final Bölümü Çok Özel Olacak

Kanal D ekranlarında büyük bir ilgiyle izlenen Sadakatsiz isimli televizyon dizisi projesi final yapmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Yayın hayatına ilk başladığı süreçte büyük bir fırtına koparan dizi reyting rekorları kırmış ve beğeni içerisine takip edilmişti. Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu dizi Kanal D ekranlarında iki sezondur yayın hayatına devam ediyordu. Söz konusu proje heyecan içerisine takip ediliyordu fakat dizinin finaline son iki bölümün kaldığı bilgisine ulaşıldı. Finale kısa bir süre kalması sebebiyle seyirci kitlesi de heyecanlandı ve final bölümünde yaşanacak olan sahneler merak edildi. Dizi 60. bölümü ile ekranlara veda etmek için hazırlanıyor ve hiç unutulmayacak bir final yapmak için sabırsızlanıyor.

Söz konusu yapım Türkiye'de almış olduğu başarı ile beraber yurt dışında da dikkat çeken bir yapım olarak görülmüştü. Sadakatsiz dünyanın farklı ülkelerinde gösterime girmiş ve büyük başarılar elde etmişti. Projenin finaline birkaç bölüm kala dizi hakkında bir tüyo açıklandı ve seyirci kitlesi bu bilgi karşısında çok heyecanlandı.

Biz de çarşamba akşamlarında diziyeci karşısına çıkarken Asya, Volkan ve Derin üçlüsü projenin final bölümünde geceye damga vuracak. Seyirci kitlesinin hiç beklemediği bir final ekranlarda yayınlanacak ve uzun süre boyunca adından söz ettirecek. Dizinin final bölümünde Asya ile Volkan'ın bir araya gelemeyeceği ve Asya’nın bir yolculuğa çıkacağı öğrenildi.

Asya'nın Tekirdağ ve İstanbul dışında bir yere gideceği ifade edildi ve o bölgenin yurt dışı olabileceği yönünde ifadeler kullanıldı. Seyirci kitlesinin hiç beklemediği bir son dizinin final bölümünde yayınlanacak ve proje unutulmayacak bir bölüm ile ekranlara veda edecek. 25 Mayıs 2022 tarihinde final bölümünü yayınlayacak olan dizi izlenme rekorları kırarak ekran hayatını sonlandıracak.