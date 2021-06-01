Sadakatsiz Dizisinden Müjde! 2. Sezon Bilgilendirmesi

Sadakatsiz isimli televizyon dizisi projesinin oyuncusu Burak Sergen, tedavi sürecini tamamladığı zaman hastaneden ayrılmıştı. Haluk Güçlü isimli karaktere başarı ile hayat veren ünlü oyuncu, korona virüse yakalanması sebebi ile 45 gün boyunca tedavi görmüştü. Yoğun bakımda geçirdiği ve uyutulduğu 12 günü hiçbir şekilde hatırlamadığını ifade eden Sergen, görüntülendiği sırada ise vermiş olduğu kilolar ile dikkat çekti.

Hastaneden çıktığı sırada kameralar tarafından kayıt altına alınan oyuncunun tedavisine evinde devam edileceği bilgisine ulaşıldı. Sergen, insanların korona virüsü çok ciddiye alması gerektiğini ifade etti ve 45 gün sonra ilk defa gün yüzüne çıktığını söyledi. Çok mutlu hissettiğini ve hastalığı yendiği için keyifli olduğunu söyleyen Burak Sergen, korona virüsün çok berbat bir şey olduğunu ve çok ciddiye alınması gerektiğini açıkladı.

Hastanede tedavi gördüğü sırada 12 gün boyunca uyutulduğunu ve o zamanları hatırlamadığını ifade eden oyuncu, hiçbir şey hissetmediğini de söyledi. Kendisinden 28 yaş küçük olan nişanlısının her zaman yanında kaldığını ifade eden Sergen, oğlunun da manevi olarak destekle bulunduğunu açıkladı. Doktorlardan da önemli oranda destek gördüğünü ifade eden oyuncu, teşekkürlerini iletti. Sadakatsiz dizisinde geçtiğimiz haftalarda hastane odasında iken rolünü oynayan oyuncu, bu şekilde hayranlarına da güzel mesajı vermişti.

2 Haziran Çarşamba gününde 31. yeni bölümü ile birlikte sezon finali yapacağı öğrenilen dizide Burak Sergen'in yeni sezonda rol alacağı bilgisi paylaşıldı. Yeni sezon için tekrar konuşulursa ve anlaşılırsa devam edeceğini zannettiğini ifade eden oyuncu, telefon ile diziye katılım göstermesinin de güzel olduğunu dile getirdi.

Muhabirler ile sohbet ettiği sırada espriler yapan ve neşeli halleriyle dikkat çeken oyuncu bu hali ile hayranlarını sevindirdi. Tedavisinin 2 ay kadar daha süreceğini ve evde gerekli olan teçhizatların kurulduğunu ifade eden Sergen, bu süreçte doktor kontrolüne de gideceğini belirtti.