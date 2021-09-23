Sadakatsiz Dizisi Hakkında Alınan Karara Büyük Tepki!

2. sezonu ile yeniden Kanal D ekranlarında seyirci kitlesi karşısına çıkmak için hazırlıklarını sürdüren Sadakatsiz isimli başarılı televizyon dizisi projesi yayın hayatına devam edecek. Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi birbirinden başarılı üç oyuncunun başrollerde yer aldığı dizide yan karakterler de oldukça iyi performanslar sergiliyor.

Oyuncu kadrosu kadar senaryosu da başarılı olan dizi, sosyal medyada da çok konuşulmakta. İzleyici ise kitlesi bir süredir Kanal D'nin sevilen dizisi olan Sadakatsiz’in 2. sezonunun başlamasına beklemekte idi. Dizi hakkında yeni edinilen bilgiler ise memnuniyet ile karşılanmadı ve büyük tepki geldi. İzleyici, bir Kanal D dizisi olan Sadakatsiz hakkında eleştirilerde bulundu ve bir isyan gerçekleşti.

Dün akşam projenin yeni bölümünü bekleyen izleyici kitlesi hayal kırıklığına uğradı ve dizinin yeni bölümü ile karşılaşmadı. Kanal D ekranlarında Sadakatsiz dizisi yerine yeni dizi olan Yargı’nın tekrar bölümü ile karşılaşan seyirci kitlesi sosyal medya hesaplarından eleştiriler gerçekleştirdi. Med Yapım'ın Instagram hesabına konu hakkında çok sayıda yorum yapıldı ve durum hakkında yaşanılan memnuniyetsizlik dile getirirdi.

2. sezonun yayınlanan fragman postu altına “22 Eylül demiştiniz uzun zamandır bu günü bekliyorum”, “benim bu diziye inancım kalmadı”, “sürekli ertelemeyin” şeklinde yorumlar gerçekleşti ve seyirciler bu şekilde memnuniyetsizlikle dile getirdi. Artık beklemekten sıkıldıkları ifade eden dizi hayranları Sadakatsiz yerine Yargı dizisinin ekrana getirilmesinden hoşnut olmadı. İşte izleyici kitlesini isyan ettiren konu hakkında detaylı bilgiler ve merak edilenler…

Yeni sezonunu 29 Eylül Çarşamba akşamında televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Sadakatsiz dizisi merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Yayınlanan fragmanda ise Asya Volkan ve Derin üçgenindeki ilişkilerin çok farklı bir boyuta dönüştüğü görüldü. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizinin fragmanı ise çok sayıda izlenildi ve yorum yağmuruna tutuldu.