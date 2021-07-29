Sadakatsiz Derin’den Yeni Proje!

Geçen sezonda Kanal D ekranlarında izleyici kitlesi ile buluşan ve uzun bir süre sosyal medyanın gündeminde yer alan Sadakatsiz isimli televizyon dizisi projesinin başrol oyuncuları arasında bulunan Melis Sezen uzun süredir tatiline devam ediyor.

Reyting oranlarının ve birbirinden başarılı oyuncuların performansları ile adından söz ettiren Sadakatsiz isimli televizyon dizisi projesi sosyal medyanın da gündeminde uzun bir süre yer almıştı.

Derin karakterine hayat veren genç oyuncu Melis Sezen ise uzun süredir devam ettiği tatilinde fotoğraflar çekiliyor ve çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor. Ünlü oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlar ile takipçilerinden beğeni dolu yorumlar alırken adından da söz ettiriyor.

Oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlar ile de seyirci kitlesinin dikkatini çeken ünlü isim Melis Sezen, sete çıkmadan önce farklı bir projede yer alarak dikkatleri üzerine topladı.

Başarılı genç oyuncu Melis Sezen, başrollerini Caner Cindoruk ve Cansu Dere ile paylaştığı Sadakatsiz isimli televizyon dizisi projesi ile büyük bir çıkış yaptı ve adeta kariyerinin parlama noktasını yaşadı. Sevilen dizide hayat vermiş olduğu derin karakteri ile oyunculuk performansını ortaya koyan Melis Sezen son zamanlarda kariyerinin en parlak günlerini yaşamakta.

İlk başrolünü Kanal D ekranlarında Leke isimli dizi ile alan Melis Sezen sadakatsiz projesinde hayat verdiği Serin karakteri ile de beğeni toplamakta ve kariyerinin adeta dönüm noktası yaşamakta.

Uzun bir süredir tatiline devam eden genç oyuncu Eylül ayında tekrardan başlayacak olan Sadakatsiz projesi için sete çıkacak ve performans sergileyecek. Sadakatsiz dizisi için sete çıkmadan önce bu kez çok farklı bir projede rol alan ünlü oyuncu, hayranlarının karşısına çıkarak beğeni topladı. Çocuklar için anlamlı bir görev gerçekleştiren Melis Sezen, sosyal sorumluluk projesi olan Çevre Çocuk Tiyatrosu için Nesli Tükenen Hayvanlar isimli yeni oyunun seslendirmesini gerçekleştirdi.

Ünlü oyuncu Sezen, nesli tükenen hayvanlar isimli yeni oyunu seslendirdi ve Ulusal Park gönüllüsü olarak da çocuklara hayvan sevgisini aşılamayı ihmal etmedi. Bunun yanı sıra onlara karşı sorumluluğumuza da vurguda bulunan ünlü oyuncu, bir kez daha hayranlarından beğeni topladı.