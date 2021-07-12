Saçlarda İncelme Görülmesinin Sebepleri Nelerdir?

Günlük olarak 50 ile 100 TL arası dökülen saçlar normal olarak kabul edilmektedir fakat zaman içerisinde belirgin bir incelme görülüyorsa bu konuya dikkat edilmesi uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir. Öğün atlamak yeterli kalori alımını sağlayamadığı için saç incelmesine sebep olan en önemli etkenlerden bir tanesi olmaktadır. Vücut gereken tüm kalori sağlayamadığı için enerji, kalp ve beyin gibi temel işlevlere yönlenir ve saç ile saç derisi geri planda kalabilir. Bunun yanı sıra diyet de hormonlara kötü bir etki yapabilir ve dökülen saçların yerine yenisi çıkmayarak bir felaket ile karşı karşıya kalınabilir.

Güneş ışığına gereğinden fazla maruz kalmak da saçlarda incelme görünmesinin sebepleri arasında yer alabilmektedir. Uzun süreli güneş ışığına maruz kalma saç derisinin kurumasına sebep olabilir ve bu da saç dökülmesini beraberinde getirebilir. Özellikle ince saçlar ve açık renkli saçlar güneş ışığına çok fazla maruz kalmaktan kaçınılmalıdır.

Saçları topuz yapmak, çok sıkı at kuyruğu yapmak ya da sıkı bir şekilde toplamak da zarar verebilir. Sıkı örgüleri de saç köklerine büyük ve sürekli bir gerilim uygulaması sebebi ile saçları inceltmeye sebep olacaktır. Hatta yara izine bile neden olabilen sıkı topuz her zaman uygulanmamalıdır.

Saçları yeterince sık yıkamamak da saç köklerine zarar verebilir ve bu da saçların uzamasını zor bir şekle sokabilir. Daha sonra kir saçların incelmesine ve kalan saçlarında dökülmesine neden olacaktır. Saçları düzenli aralıklarla kestirmek de incelmeyi önleyecek ve sağlıklı bir uzama sürecine yardımcı olacaktır. Uzayan saçları ara sıra kestirmek kırılgan kuru ve ölü saç uçlarını gidermesi sebebiyle oldukça yararlıdır. Bununla birlikte saç şekillendirici aletleri çok sık kullanmaktan da kaçınmak gerekir. Çünkü maşalar, düzleştiriciler ve saç kurutma makineleri saçlara büyük zararlar verebilmektedir.