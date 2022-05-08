Saç Neden Beyazlar, Erken Yaşta Saç Beyazlaması Neden Olur?

Saçlar genetik, stres ya da vitamin mineral eksikliği sebebi ile erken yaşta beyazlayabilmektedir. Diğer taraftan saç beyazlamasının sebeplerinden biri de başarı baskısı olarak görülmektedir. Konu hakkında yapılan bir araştırmaya göre öğrencilik hayatının başarılı bir şekilde geçirmiş olan ebeveynler çocuklarından da aynı başarıyı görmek istemektedir. Bu durumda öğrencilerin üzerinde baskı oluşturmakta ve onların ruh halini olumsuz anlamda etkilemektedir. Öğrencilerin ebeveynleri ile aynı başarıya ulaşma baskısı onların genç yaşta saçlarını beyazlamasına sebep olabilmektedir.

Bazı aileler özellikle akademik yönden başarılı geçmişe sahip olan aileler çocuklarının başarısız olması durumlarında kendi sosyal statülerinin tehlikeye girmesinden korku duymaktadır. Ailenin hissettiği bu korku ise öğrencilere stres olarak yansımakta ve endişe duygusu oluşmaktadır. Özellikle kız öğrenciler başarıya yönelik daha fazla sorumluluk hissetmekte ve daha fazla stres yaşamaktadır.

Psikolojik sebepler saçın beyazlaması için yalnızca yeterli olmaz fakat yetersiz beslenme kimyasallara maruz kalma ve genetik faktörler gibi nedenler bir araya gelerek bu duruma yol açabilir. Saçlar renk veren pigmentlerin azalması durumunda beklenmedik ölçüde beyazlayabilir ve özellikle 30'lu yaşlardan sonra doğal olarak saçta melanin kaybı ortaya çıkabilir.

Saç beyazlamasının nedeni eğer bir tiroid problemi ise beyaz saçın eski haline geri dönmesi mümkün olabilmektedir. Hormon tedavisinin gerçekleşmesi ardından tekrardan filmentasyon meydana gelebilir. Saçların sigara ve stres sebebiyle beyazlaması durumunda ise stres ve sigara kullanımında azalma yaşandıktan sonra pigmentasyonun geri döndüğünü destekleyen kanıtlar bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra saçların beyazlaşması ya da grileşmesi doğal yaşlanmaya ve genetik sebeplere bağlıysa saçların doğal saç rengini eski haline getirmek bu defa imkansız olmaktadır.

20'li yaşlarda görülen saç beyazlaması ise çoğunlukla sigara, yetersiz beslenme, genetik ve stres sebebiyle ortaya çıkmaktadır.