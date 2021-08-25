Saç Boyası Neden Akar? Saç Boyasının Akmasının Sebepleri Nelerdir?

Saçımızı yeni bir renge boyatmaya karar verdikten sonra ilk gün oldukça canlı ve ışıltılı geçer ancak bir süre sonra bu etkinin kaybolduğunu gözlemlemek bazı zamanlarda üzücü olabiliyor. Saçın yıkanması ve zaman geçmesi ardından boyanın akması ve adeta geriye ortaya çıkan ilk renkten eser kalmaması kadınların moralini bozabiliyor. Renk kaybını engellemek için saçları sıklıkla boyamak da saçları inceltir ve saçlara zarar verir bu sebeple çözüm bulmanın en iyi yolu saçın rengini kaybetmesini engellemek olacaktır.

Saçın ilk kez boyanması ardından bir hafta sonra ışıltı ve renk kaybediliyorsa sorun bazı alışkanlıklarda da yatabilmektedir. Sık sık saç boyamak yıpranmaya sebep olabileceği gibi bunun yanı sıra para ve zaman kaybına da sebep olacaktır. Tüm bu zararlardan kaçınmak adına saç boyasının akmasının altında yatan sebeplerin öğrenilmesi gerekir.

Boyanın akmasının sebeplerinin en başında işlem ardından şampuanlama yapmak bulunmaktadır. En pahalıya patlayan ve en yaygın olarak yapılan hatalardan biri saçları boyadıktan sonra şampuanlamak olacaktır. Konunun uzmanları renk moleküllerinin saça iyi bir şekilde yerleşmesi adına şampuanlama işlemin yaklaşık olarak 72 saat sonra yapılmasını tavsiye etmektedir. Bunun yanı sıra kuaförden çıkılması ardından saçların rengi beğenilmedi ise evde kendi başımıza rengi düzeltmeye çalışmak her şeyin daha da kötüleşmesine neden olabilir. Onun yerine bir profesyonelden yardım alınması önerilmektedir.

Su, saç boyasının en kötü düşmanı olarak bilinir ve saç boyasının içerisinde bulunan kimyasallar suyun etkilerine karşı savunmasız bir hal alacaktır. Bu durum duş almaktan vazgeçilmesi anlamına gelmez fakat durulamaktan kaçınmak gerekmektedir. Diğer taraftan her gün şampuanlama yapmak isteniyorsa bazı günler kuru şampuan kullanılması önerilir.

Durulama işlemi sırasında su sıcaklığının soğuk ya da ılık olarak ayarlanması tavsiye edilir. Sıcak su kullanımı saça zarar vermenin en yaygın sebepleri arasında olarak bilinirken yine sıcak su kullanımı renk kaybını daha hızlandıracaktır.

Kırılgan ve kuru olan boyalı saçlar üzerinde formüle edilmiş saç kremleri ile şampuan kullanmak saç boyasının çabuk atması önleyebilecek bir bariyer görevi olarak görülebilir. Saç kremi kullanımı tavsiye edilen bir durum iken bu şekilde saç uçlarının hasar görmesinin önüne de geçilmektedir.