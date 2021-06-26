Sabancıların Torununu Denize Atan Marcus’tan Özel Açıklamalar!

Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin'in yeni sevgilisi Kerem Kamışlı ile yemek yediği sırada Kamışlı’yı denize atan Yiğit Marcus Aral, magazin gündeminin en üst sıralarında yer alan olay hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yiğit Marcus Aral, Sabancıların torunu Kamışlı ile aralarında geçen diyalog hakkında önemli bilgileri kamuoyuna sundu. Sabancıların torunu Kamışlı’nın kendisine “Ben Türkiye'nin vergisinin yüzde onunu veriyorum. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bu Türkiye'de uçan uçakların 0 benim ve seni bu ülkeye sokup çıkartmam” şeklinde ifadeler kullandığını ve kendisinin de bu sebeple Kamışlı’yı denize sokup çıkardığını anlattı.

Miss Turkey 2018 güzellik yarışması birincisi ünlü isim Şevval Şahin bir süredir aşk yaşadığı Yiğit Marcus Aral ile yollarını ayırdığı haberini takipçileri ile paylaşmıştı. Sevgilisi ile yaşadığı ayrılık ardından kısa süre içerisinde toplanan Şahin, Sakıp Sabancı'nın yeğeni Emine Sabancı Kamışlı’nın oğlu Kerem Kamışlı ile boğazda bulunan bir mekanda yemek yemeğe gitmişti. Yiğit Marcus Aral ise Şevval Şahin'in Kamışlı ile lüks bir mekanda yemek yediği sırada yanlarına gelmiş ve Kamışlı’yı sandalyesi ile birlikte denize atıp şoka uğratmıştı.

Şevval Şahin, olay ardından ilk kez açıklama yaptı ve dışarıdan çok komik görünen olayın psikolojik bir şiddet olduğunu açıkladı. İlişkilerinin başta bitme sebeplerinin en büyüğünün bu tarz agresyon problemlerinin olması olduğunu söyledi. Yaşanan olay ardından güvende hissetmediğini açıklayan Şahin, yasal yollara da başvurduğunu belirtti.

Yiğit Marcus Aral ise iki dakika oturduğunu Şevval Şahin’e “Dün benimlesin bugün çocuklasın. Bir karar ver eğer berabersiniz ben kalkıp giderim” dediğini açıkladı. Kendisi için problem olmadığını ve bir buçuk senelik kız arkadaşı olduğunu, ayrılma isteğinin kendisine ait olduğunu belirten Aral, “21 yaşındaki kızı kandırıp şöyleyim böyleyim demek delikanlılığa yakışıyor mu?” şeklinde ifadeler kullandığını söyledi.