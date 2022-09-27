Sabah Saatlerinde Açıklandı: Emeklinin Beklediği Net Ek Ödemeler Hesaplarda Görünmeye Başlıyor! Sıkıntı Bitecek...

Emekli maaş alan vatandaşlar, Eylül ayı içerisinde beklemiş oldukları ek kredi ödemelerinde, başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda hesaplarına ödemeler almaya, bu sabah itibariyle başlandı. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında nakit kullanacak olan tüm vatandaşlar için ihtiyaç kredisi imkanından faydalanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilerek hemen aynı gün içinde destek ödemeleri verileceği açıklandı. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi kullanmak istiyorsanız, şubelere gitmeden işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden sizlerde 5 dakika içerisinde sonuç alabilir, onaylanan kredinizi de hemen aynı gün içinde hesabınıza yatırarak da kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar...

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara aynı gün içinde kredi ödemeleri internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de 7 24 verilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, resmi internet siteleri üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde kredi ödemesi alabileceğini ve bu kredileri 36 ay vadeli olarak 50000 TL'ye kadar da kullanabileceğini duyurdu.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere giderek de kredi başvurusunda bulunabiliyor, onaylanan kredinin nekadar olduğu hakkında bilgileri de 5 dakika içerisinde öğrenebiliyorlar.