Sabah Duyurusu Yapıldı! Bankada Kuyruk Oluştu! Hemen Ödeme 10.000 TL Olarak Yatacak

TC kimlik numarası üzerinden hemen ödeme yapılmasına yönelik önemli bir kampanya sabah saatlerinde duyuruldu. Acil olarak para ihtiyacı içinde olan vatandaşlar, Garanti Bankası üzerinden 10.000 TL’ye kadar olan limit kullanımlarında gelir belgesi sunmalarına gerek olmadan hızlı bir şekilde ihtiyaç kredileri kullanabileceklerdir. Bu banka üzerinden yapılan son kredi duyurusuna göre bankanın kuyrukları bir hayli arttı.

Garanti Bankası tarafından, resmi internet sitesi üzerinden yapılan kredi duyurusuna göre vatandaşlara hemen başvuru yapılması halinde 10.000 TL’ye kadar gelir belgesi ibrazlı gerektirmeyen, hızlı bir şekilde başvuru sahibine ödenecek olan kredi kampanyasının detayları paylaşıldı. Buna göre 10.000 TL’ye kadar olan kredi limitinde 36 aya varan taksit seçeneğe ile önemli bir kredi kampanyasına geçilmiş oldu.

Banka, özel sektör üzerinde çalışan ya da emekli olan kişilerin bütçelerini çok daha rahat bir şekilde yönetilebilmesi için özel kampanyalara imza atmaya devam etmektedir. Buna göre garanti Bankası 10.000 TL’ye kadar olan nakit ihtiyaçlarına yönelik özel bir kredi kampanyasına imza atarak, bu kredi başvurularında herhangi bir bekleme süreci olmadan hızlı bir şekilde geri dönüş yapmakta ve vatandaşın ihtiyacı olan nakit ödemeleri anında banka hesaplarına yatırmaktadır.

Kredi puanı düşük olan kişiler bilindiği üzere kredi başvuruları olumsuz bir şekilde yanıtlanabilmektedir. Dolayısıyla kredi notu düşük olan kişiler dahi bu 10.000 TL’ye kadar olan kredi limitleri kolay bir şekilde kullanabilirler.