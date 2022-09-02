Sabah duyuruldu! Emekli artık para sıkıntısı çekmesin diye bankalar atak yaptı!

Emekli maaş hesabınız üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar için yapılacak olan yeni kampanyalarda, emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız ihtiyaç kredilerinde aynı gün içinde ödeme verileceği açıklandı. Kamu bankaları ile birlikte özel bankalar tarafından başlatılacak olan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve onaylanan bu kredi aynı gün içinde hesaplarınıza yatırılarak da kullandırılacaktır. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte kredinizi hızlı bir şekilde alabilecek ve onaylanan bu kredileri, istediğiniz zaman hesaplarımıza yatırarak kullanabileceksiniz.

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara banka 5 dakika içerisinde sonuç vererek, aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları haricinde Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası ve Akbank gibi bankalar üzerinden de emekli maaş almanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, para sıkıntınız hemen giderebilirsiniz.

BAŞVURU

Kamu bankaları üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda emekli maaşı, bu bankalar üzerinden olması durumunda işlem yapılacaktır. Emekli maaşınızı banka şubelerine taşıdıktan sonra başvurunuzu gerçekleştirerek, sizlerde hızlı bir şekilde bu bankalar üzerinden kredi kullanabilirsiniz. Kamu Bankaları şubelerine giderek veya bankaların internet bankacılığını kullanarak işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz tüm kredi limitlerinde başvurunuzu gerçekleştirir gerçekleştirmez para sıkıntınız giderilmektedir.

Akbank Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası gibi bankalar üzerinden de emekli maaş alan vatandaşlar, şartlara uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına ödemeleri yine kamu bankalarında olduğu gibi internet bankacılığı uygulamaları üzerinden almaktadırlar. Başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra 50000 TL'ye kadar alacağınız tüm ödemelerde 3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi sizlere verilmektedir.