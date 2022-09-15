Sabah 8:00 Sonrasında Hesaplara Yatacak Ödeme Belli Oldu, 25000 TL Ödeme Alın...

Bugün sabah saat 8.00'den sonra yapılacak olan ödemelerde Yapı Kredi Bankası ile birlikte Akbank ne kadar kredi onayı vereceği hakkında bilgilerin resmi internet siteleri üzerinden yayınladı. Yapı Kredi Bankası ve Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar 25.000 TL gelir belgesiz kredi almak istiyorlarsa öncelikli olarak bankaların kendileri için hazırlamış oldukları Kredi politikalarına uygun bir müşteri olması istenmektedir. Yapı Kredi Bankası ile birlikte Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi alarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar belirtilen Kredi şartlarına uygun olarak aynı gün içinde hesaplarına yatırılacak olan bu ödemeler ile birlikte kredilerine 36 ay vadeli olarak alabilmektedir.

Yapı Kredi Bankası ile birlikte Akbank üzerinden kredi başvurusu yaparak aynı gün içinde hesaplarını ödeme alacak olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirmelerini için öncelikli olarak kredi puanı 1200 ve üzerinde olması daha önceki banka çalışmalarından oluşan kredin notu sorgulaması ile ise yüksek olması isteniyor. Yapı Kredi Bankası ile birlikte sizlerde Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız bireysel müşteri olmanız 18 yaşından büyük olmanız ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanızı istenmektedir.

Yapı Kredi Bankası kredi başvurusu

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar birden fazla kredi başvuru yöntemleri ile birlikte aynı gün içinde hesaplarını ödemeler alabilmektedir. Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler bireysel yazıp boşluk bırakıp kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp aylık gelirini yazıp boşluk bırakıp doğum tarihini yazarak 44 11 numarasını bu mesajı göndermesi gerekiyor. Mesaj ile başvuru yapmak ücretli olduğu için eğer ücretsiz olarak Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesine giriş yapabilirsiniz.

Akbank kredi başvurusu

Akbank üzerinden başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyasında başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için yapılan kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Akbank kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların Banka hesabı olması durumunda Akbank direkt uygulaması üzerinden olmaması durumunda da internet sitesi üzerinden başvuru yapabileceğini söyleyebiliriz. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak başvuru yaparak 25.000 TL ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar ise Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 44-25 numarasıyla göndermesi gerekiyor.