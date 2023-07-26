Saat 09 itibariyle IBAN numarasına ödeme alacak olan vatandaşlar için Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan duyuruda, nakit ihtiyacı olanlara düşük faizli kredi imkanı sunulacağı açıklandı. Bu kampanya kapsamında, 50.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlara, belirtilen kredi şartlarına uygun olmaları halinde hem SMS yoluyla, hem de banka şubeleri üzerinden başvuru imkanı sunulacak. En düşük faiz oranlarından yararlanarak ekonomik sıkıntı yaşayan herkes, Yapı Kredi Bankası üzerinden 50.000 TL ihtiyaç kredisi alabilecek ve bu krediyi 36 ay vadeli olarak ödeyebilecektir. Eğer 50.000 TL tutarında ve 36 ay vadeli bir ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, başvurunuzu gerçekleştirerek banka şubesine giderek işlemlerinizi hemen tamamlayabilir ve kredi kullanabilirsiniz.

50.000 TL Nakit Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yapı Kredi Bankası, kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara 50.000 TL'ye kadar kredi ödemesi verecek, ancak bazı şartlar aranmaktadır. Başvuruyu gerçekleştirecek kişilerin banka kredi puanlarının 1500 ve üzerinde olması gerekmektedir. Diğer bankalardaki kredi ve kredi kartı ürünlerinde herhangi bir gecikme olmaması durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden hesabınıza para ödemesi alabilmeniz için bu bankanın müşterisi olmanız ve banka müşterisi olarak ihtiyaç kredisi başvurunuzu mobil uygulama üzerinden yapmanız da istenmektedir. Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında onay alan vatandaşlara, hesaplarına alacakları ödemelerle birlikte kredi kullanma imkanı tanımaktadır.

Ayrıca, ihtiyaç kredisi almak isteyenler cep telefonları üzerinden SMS atarak da başvurularını gerçekleştirebilirler. 44 11 numarasına, bireysel T.C. kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak gönderdiğinizde, 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi kampanyasına katılabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası'nın bu kampanyası, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için önemli bir fırsat sunmaktadır. Düşük faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleriyle Yapı Kredi Bankası, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı oluyor. 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler, Yapı Kredi Bankası'nın mobil uygulaması veya SMS hizmetiyle kolayca başvurularını gerçekleştirerek, hayatlarını finansal açıdan daha rahat bir hale getirebilirler.