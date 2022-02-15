Sabah 09.00'da Ödemeler Hesaplarda Görünmeye Başladı! Bankalardan Açıklama Gecikmedi. Son dakika kampanyasından vatandaşlar, 10.000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorlarsa ve daha önce başvuru yapıp onay aldılar ise bugün itibariyle hesaplara para yatmaya başladı.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından başlatılan bu kampanyada acil ihtiyacı olan vatandaşlara gelir belgesiz olarak 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verileceği haberi gelmişti. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar kullanacakları ihtiyaç kredilerinde kamu bankaları tarafından işlem yaparlarsa, düşük faiz oranları ile kredi kullanacaklardır.

Kampanyayı sadece kamu bankaları değil, Türkiye'de bulunan özel bankalar tarafından da yapılmaktadır. İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, kredi almak istiyorlarsa, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecekleri özel bankaların yapmış oldukları, SMS kredi kampanyalarına katılarak, hemen ne kadar onay aldıklarını görebilirler.

QNB Finansbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak, ne kadar kredi onay aldığınızı merak ediyorsanız, kimlik numaranıza 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilir ve bu bankanın kredi kampanyasına katılmış olursunuz. İhtiyaç kredisi başvurusu yaptıktan sonra kredi onayı alan vatandaşlar, en yakın banka şubesine kimlikleriyle birlikte giderek, ne kadar kredi onayı aldılar ise o kadar parayı hemen hesabına yatırabiliyor. Ayrıca kredi başvurusu yapıp, kredi onayı alan vatandaşlar mesai saatleri içerisinde de krediyi hesaplarına bankanın internet bankacılığını kullanarak da getirebilir. Bu şekilde yapılacak olan başvurularda banka, hiçbir şekilde şubelere gitmeden ve imza atmadan kişilere gelir belgesiz olarak ve masrafsız kredi kullandırmaktadır.

QNB Finansbank, haricinde Denizbank üzerinden de cep telefonunuzun mesaj kısmına gerek SMS atabilir ve ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Sms ile Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi başvurusu yapmak istiyorlarsa, bankanın resmi internet sitesine girebilir veya SMS atmak için cep telefonlarının mesaj kısmına girebilirler. Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak mesaji 32 80 numarasına gönderebilir ve cebimde kredi kampanyasına başvuruda bulunabilirsiniz. Bu şekilde yapılan başvurular sonrasında kredi onayı alan vatandaşlar, ister internet bankacılığı üzerinden isterlerse banka şubelerine giderek, sadece kimlikleriyle birlikte kredi kullanabilir.