Saat 20.00 de duyuruldu! Vatandaşlara 20.000 TL üzerinde nakit ödemesi veriliyor

Vatandaşlar için başvuru yapmaları durumunda 20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verecek olan İş Bankası yaptığı Bu kampanyada özellikle kendi bankası'nda hesabı olan vatandaşlar için düşük faizlerle kredi vereceğini duyurdu.

İş Bankası ₺20.000'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız 36 ay vadeye kadar işlemlerinizi gerçekleştirerek ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak Kredi kullanabilirsiniz.

Başvurunuzu yaptıktan hemen sonra sizleri hızlı bir şekilde işlem yapacak olan İş Bankası İşCep uygulaması kullanan vatandaşlara da kredi onayı hızlı bir şekilde vermektedir.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda ş Bankası şubelerine gitmeden işlem yapacak olan kişiler ise başvurularını İş bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden yapabilir. İş Bankası ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurduktan hemen sonra sizlere hızlı bir şekilde Kredi imkanı sağlanmaktadır.

İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

Başvuru yapacak olan kişiler ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olan bu kredileri kullanmak istiyorlarsa banka şubesine gitmeden de iş cep uygulamasına giriş yapabilir ve buradan internet bankacılığı kredisi alarak hem gelir belgesiz hem de masrafsız kredi kullanabilirler.

Başvuru yapacak olan kişiler nakit ihtiyaçları olması durumunda banka şubesine giderek ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurduktan sonra ne kadar kredi onayı aldıklarını görebiliyorlar. Banka şubelerine giderek işlem yapacak olan kişiler kimlik ve gelir belgesini yanında götürmesi gerekmektedir.