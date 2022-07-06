Saat 18.00'de Duyuruldu! Akşam Başvuru Yapanların Hesaplarına Bayram Parası Gelecek.

Bayram parası almak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada, Yapı Kredi Bankası, SMS ile başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra sizlerin hesabına 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi yatıracak. Bayram parası olarak verilen ve ihtiyaç kredisi imkanından faydalanacak olan bireysel müşterilerin kampanya katılarak, Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi puanı uygun olması durumunda işlemleri gerçekleştirerek, 100.000 TL ödeme alabilmektedirler. 24 ay vadeli olarak yüz bin TL'ye kadar kullanacağınız bu kredilerde banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar, ayrıca 3 ay ertelemeli olarak kredi kampanyasına katılarak da ilk taksit ödemesinde ertelemeli olarak yapabilir ve rahat bir nefes alabilir.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Bankanın en kolay kredi başvuru yöntemlerinden birtanesi olan cep telefonunuz üzerinden yapacağınız SMS ile kredi başvurusu olmaktadır. Cep telefonu üzerindeki mesaj kısmına gerek bireysel tc kimlik, aylık gelir, yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeniz durumunda sizlere, Yapı Kredi Bankası, SMS ile kredi başvurusu almış olacaktır.

Yapı Kredi Bankası, 44 11 numarasına gönderilen mesajlarda, banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olan vatandaşların kredi değerlendirilmesi, alınacak ve kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlanacaktır.

Sadece SMS ile kredi başvurusu değil, ayrıca bankanın mobil uygulamasını kullanan vatandaşlar da yüksek limitli kredileri hızlı bir şekilde yapabilir ve başvurularını yaptıktan sonra şubelere gitmeden hesaplarına para ödemesi alabilirler. Sms haricinde internet bankacılığı ve mobil uygulama üzerinden de kredi başvurusunda bulunabilecek ve onaylanan tutar kadar kredileri, istediğiniz zaman aynı gün içinde hesabınıza yatıra bileceksiniz.