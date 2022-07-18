Saat 11:30'dan Sonra Emekli Maaş Hesaplarınıza 30.000 TL Gelir Belgesiz Ödeme Yapılacağı Açıklandı, Bankalar Duyuru

Emekli maaş hesabınız üzerinden, Akbank aracılığı ile birlikte 30.000 TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz kampanya bugün itibariyle başladı. Akbank, yapmış olduğu, emekli kampanyaları ile birlikte adından söz ettirirken, internet sitesi ve televizyon reklamlarında vermiş olduğu yeni kredi kampanyasının duyurusunu bu sabah paylaştı. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit kullanmak istiyorlarsa, Akbank hesabınızın olması durumunda, şubelere gitmeden de işlemlerini kolay bir şekilde yapabileceklerdir.

Emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredilerinde banka sizlere düşük faiz oranlarından yararlandırarak kredi imkanı sunarken, ödeme tablosu olarakta sizlere en fazla 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu hazırlayacaktır. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz bu nakit kampanyasına katılmak isteyen kişiler, ayrıca Akbank'ın SMS kredi servisini kullanabilir ve oturdukları yerden ne kadar kredi onay aldıklarında görebilirler.

Akbank üzerinden SMS, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmeden önce banka kredi puanınızı bilmeniz gerekiyor. Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilere hızlı bir şekilde işlem yapabilmeleri için 1200 ve üzerinde bir kredi puan olmasını istemektedir. Banka kredi puanınız düşük ise bankanın internet sitesi üzerinden veya şubeleri üzerinden emekli kredisi için başvuruda bulunabilirsiniz.

BANKA KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Banka kredi puanı uygun olan vatandaşlar, kredi işlemlerini SMS ile yapmak istiyorlarsa, SMS, ihtiyaç kredisi başvurusunu şu şekilde mesaj atarak yapıyor. Kredi yazın boşluk bırakın, TC Kimlik Numaranız: 44 25 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda, sizlerde kredi başvurusunda bulunursunuz. 444 25 25 numaralı müşteri hizmetleri numarasını arayarak da ihtiyaç kredisi başlığınızı kolay birşekilde yapabilirsiniz. ayrıca burayı arayarak kredi başvurusu hakkında bilgilerinizi öğrenebilir, faiz oranları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.