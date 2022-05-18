Saat 09:10'da Yayınlandı! TC Kimlik numaranıza 7000 TL yatmış olabilir

Kimlik numaranız üzerinden 7000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsanız, Denizbank'ın başlatmış olduğu bu kampanyaya katılarak sizlerde bugün itibariyle en düşük faiz oranlarından yararlanabilirsiniz. Sabah saatlerinde, Denizbank'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile birlikte vatandaşların hesaplarına 7000 TL'ye kadar ödeme yapmaya başladı. Hesabı olmayan vatandaşlar ise kredi kullanmak istiyorlarsa, cep telefonları üzerinden mesaj atarak bu bankanın Cebimde kredi kampanyasına katılarak, kredi başvurusunda bulunabilecek. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyaya katılmak istiyorsanız, 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olan kredi kampanyasına şu şekilde başvuru yapabiliyorsunuz.

SMS ile Başvurusu

Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunu, ücretli bir mesaj atarak, yapmanız gerekiyor. Denizbank Cebimde kredi kampanyasına başvuru yapmak için cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek Kredim yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına gönderin. gönderilen mesaj sonrasında banka sizlere hızlı birşekilde geri dönüş yapacak Genel Müdürlük tarafından yapılan sorgulama sonrasında ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgileri sizlere mesaj atmış olduğunuz cep telefonuna göndererek söyleyecektir. 32 80 numarasını atmış olduğunuz mesaj sonrasında kredi onayı alan vatandaşlar, onaylanan tutar kadar krediye hemen aynı gün hesaba yaptırabilmektedir.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan başvurularda ise başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin kimlik numarası ve cep telefonunu yazdıktan sonra ne kadar kredi onayı aldığını, verilen cep telefonuna gelecek olan mesaj ile görecektir. Denizbank'ın SMS ile web internet sitesi üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurularında kredi onayı alan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden işlemlerini yapmak istiyorlarsa bu bankada hesabı olması ve mobil uygulamayı kullanması gerekiyor. Denizbank, mobil uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. Kredi başvurunuzu mobil uygulama üzerinden yaparsanız, onay almanız durumunda banka, şubeye gitmeden hemen hesabınıza onaylanan tutarı 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturarak yatırabiliyorsunuz.