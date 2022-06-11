Rusya'yı Durdurmak Dünya İçin 'Çok Önemli'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, Rusya'ya karşı savaşı kazanmanın küresel istikrar için “çok önemli” olduğunu ve daha fazla silah çağrısında bulunduğunu söyledi.

Bombalanan liman kenti Mariupol'un belediye başkanı, bir kolera salgınının muhtemelen binlerce kişiyi öldüreceğini söyledi ve kalan sakinlerin tahliye edilmesi çağrısında bulundu.

Estonya, Rusya Büyükelçisini Başkan Vladimir Putin'in Büyük Petro'yu “tamamen kabul edilemez” olarak övmesini kınaması için çağırdı .

Ukraynalı bir vali, ülkenin Rusya ile 11. mahkum değişimini gerçekleştirdiğini söyledi.

Doğu Ukrayna'daki şiddetli çatışmaların ortasında 300 Ukraynalı, Dnipro ve daha batıdaki diğer şehirlere giden özel bir tahliye treniyle Pokrovsk şehrini terk etti.

Donbas'ta ölüm cezasına çarptırılan İngiliz adamın ailesi serbest bırakılmasını istedi

Donbas'taki Rus vekil makamlar tarafından mahkeme tarafından ölüme mahkum edilen İngiliz Shaun Pinner'ın ailesi, haberlerde yaşadıkları yıkımı dile getirerek, değiştirilmesini veya serbest bırakılmasını talep etti.

Aileden yapılan açıklamada, "Öncelikle tüm ailemiz, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin yasa dışı gösteri yargılamasının sonucundan dolayı mahvoldu ve üzüldü" denildi.

“Shaun, Cenevre Sözleşmesine göre ve tam bağımsız yasal temsil dahil olmak üzere bir savaş esirinin tüm haklarına sahip olmalıdır. Shaun'un güvenli bir şekilde serbest bırakılmasını veya değiştirilmesini sağlamak için tüm tarafların acilen işbirliği yapmasını içtenlikle umuyoruz."

Güney Kore, Rusya kontrolündeki Doğu Ukrayna'da yargılanacak

Interfax haber ajansının bildirdiğine göre, Güney Kore'den yakalanan bir savaşçı, Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından kontrol edilen ve kendi kendini ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DPR) yargılanacak.

“Şu anda Güney Kore'den bir paralı asker hakkında bir karar hazırlanıyor. Ukrayna silahlı kuvvetleri için savaşan vatandaşları, ”dedi Interfax ayrılıkçı yetkili Natalia Nikonorova.

Savaşçının adını açıklamadı.

Ukrayna için savaşırken yakalanan iki İngiliz ve bir Faslı Perşembe günü DPR'de bir mahkeme tarafından ölüme mahkum edildi.

Ukrayna'da yıkılan depolarda 300.000 tona kadar tahıl bulundu

Tarım bakan yardımcısı Taras Vysotskyi, Kiev'in geçen hafta sonu Rus bombardımanıyla yok edildiğini söylediği depolarda 300.000 tona kadar tahılın depolanmış olabileceğini söyledi.

Ulusal televizyonda konuşan Vysotskyi, kayıtlara göre, 24 Şubat'ta savaşın başlangıcında, Ukrayna'nın Karadeniz limanı Mykolaiv'deki en büyük tarımsal emtia terminallerinden birinde bulunan depolarda, başta buğday ve mısır olmak üzere 250.000-300.000 ton tahıl tutulduğunu söyledi.