Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Onuncu Günden İtibaren Önemli Olaylar Listesi
Rusya-Ukrayna savaşı onuncu gününe girerken, büyük gelişmelere bir göz atıyoruz.
Güncel 05.03.2022 - 18:58 05.03.2022 - 19:01 Aslı Kılıç
Rusya Ukrayna'da geniş çaplı taarruza devam ediyor
- Rusya'nın RIA haber ajansının Rus savunma bakanlığından aktardığına göre, Rus askerleri Ukrayna'da geniş çaplı bir taarruza devam ediyor.
Kısmi ateşkes ilan edildi; tahliye çabası durduruldu
- Savunma bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Moskova saatiyle 10:00'dan itibaren insani yardım koridoruna izin vereceği bildirildi. Koridor, sivillerin ayrılmasına izin vermek için kısmi ateşkes kapsamında Ukrayna'nın güneydoğusundaki Mariupol ve Volnovakha sakinleri için açılacak. Ancak Cumartesi günü ilerleyen zamanlarda Ukraynalı yetkililer Mariupol'deki tahliye çabalarının şehir ateş altında kaldığı için durdurulduğunu söylediler. Bu arada Rusya, Ukraynalı "milliyetçileri" sivillerin ayrılmasını engellemekle suçladı.
Mariupol şehrinde su yok, ısıtma var.
- Doğu Karadeniz limanının susuz ve ısıtmasız olduğunu ve yiyeceklerin az olduğunu belirten belediye başkanı, askeri yardım çağrısında bulunuyor. "Sadece yok ediliyoruz."
Chernihiv şehri bombardıman altında
- Rusya, başkent Kiev'e 143 kilometre (88 mil) uzaklıktaki stratejik Ukrayna şehrine yönelik saldırısına devam ederken, Çernihiv'de büyük bir patlama gece gökyüzünü aydınlattı.
Kiev'e Yaklaşmak
- Rus kuvvetleri kuzeyden başkent Kiev'e inç daha yakındır, ancak Kiev'in batı banliyöleri de dahil olmak üzere yol boyunca sert bir direnişle karşılaşırlar.
Kremlin, West'in eylemlerini 'haydutlar gibi' olarak kabul etti
- Kremlin, Batı'nın haydutlar gibi davrandığını, ancak dünya sadece ABD ve Avrupa'dan çok daha büyük olduğu için Rusya'nın izole edilemeyecek kadar büyük olduğunu söylüyor.
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Mülteciler çatışmalardan kaçıyor
- BM mülteci dairesi başkanı, Rus işgalinden kaçan Ukraynalı mülteci sayısının mevcut 1,3 milyondan hafta sonuna kadar potansiyel olarak 1,5 milyona çıkabileceğini söyledi.
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Ekmek fiyatları savaşla zorlanacak
- Dünya Gıda Programı, Rusya'nın dünyanın en büyük buğday yetiştiricilerinden biri olan Ukrayna'yı işgalinin ekmek fiyatlarını artıracak ve milyonlarca insanın gıda güvenliğini aşındıracağını belirtti.
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Rusya'nın Avrupa'ya gaz akışı değişmeden devam ediyor
- Devlete ait RIA haber ajansının Ukrayna'nın boru hattı operatörü şirketine dayandırdığı haberine göre, Rus devlet doğalgaz şirketi Gazprom, Cuma günüyle aynı hacimde 109,5 milyon metreküple Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz gönderiyor.
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Yaptırım
- Singapur dört Rus bankasına yaptırım uygulama ve elektronik, bilgisayar ve askeri eşyaların ihracatını yasaklıyor.
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ABD, Rus petrol ithalatını kısıyor
- Joe Biden yönetimi, ABD'nin Rus petrolü ithalatını ve küresel arz ve tüketiciler üzerindeki etkisini en aza indirmenin yollarını kesmeyi düşünüyor.
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Medyaya yönelik yasaklar
- Rusya, Facebook ve diğer bazı internet sitelerini engelledi ve Moskova'nın gazetecileri hükümetin tutumuna aykırı bilgiler yaydığı için hapse atmasına izin veren bir yasa çıkararak BBC, Bloomberg, CNN, CBC ve diğer yabancı medya organlarının ülkedeki haberleri askıya almasına neden oldu.
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PayPal Rusya'daki hizmetlerini durdurdu
- Ödeme şirketi PayPal, "mevcut koşulları" gerekçe göstererek Rusya'daki hizmetlerini kapattı ve Ukrayna'nın işgalinden sonra buradaki faaliyetleri askıya almada birçok finans ve teknoloji şirketine katıldı.
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Zara, Rusya'dan göçe katıldı
- Şirketten yapılan açıklamada, İspanyol moda perakendecisi Inditex'in Rusya'da ticareti durdurarak 502 dükkanını kapattığı ve online satışları durdurduğu belirtildi.