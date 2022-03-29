Rusya'nın Ukrayna'yı İşgali: Önemli Olaylar Listesi, 34. Gün
Rusya-Ukrayna savaşı 34. gününe girerken, ana gelişmelere göz atıyoruz.
Güncel 29.03.2022 - 16:15 29.03.2022 - 16:21 Aslı Kılıç
Bunlar 29 Mart Salı günü şimdiye kadarki önemli olaylar. En son güncellemeleri buradan alın.
Mücadele
- Ukraynalı ve Rus müzakereciler yüz yüze görüşmeler için Türkiye'de bir araya gelmeye hazırlanırken, Kiev toprak veya egemenlikten ödün vermeden ateşkes talep ederken, Salı günü şafaktan önce Ukrayna genelinde hava saldırısı sirenleri çaldı.
- Ukrayna askeri genelkurmayı, Rusya'nın Ukrayna şehirlerinin altyapı ve yerleşim alanlarını yok etmek amacıyla füze ve bomba saldırılarına devam ettiğini söylüyor.
- Ukrayna, Kiev yakınlarındaki Irpin'in kontrolünü geri ele geçirdi. Abd'li bir yetkili, Sumy'nin güneyindeki doğudaki Trostyanets kasabasının tekrar Ukrayna'nın eline döndüğünü söyledi.
- Buradaki işçiler, Çernobil bölgesini ele geçiren Rus askerlerinin "Kızıl Orman" adı verilen son derece zehirli bir bölgeden radyasyon koruması olmadan zırhlı araçlar sürdüğünü söylediler.
Konuşmalar ve diplomasi
- Ukraynalı ve Rus müzakereciler iki haftadır ilk yüz yüze görüşmeleri için Salı günü bir araya geldiler.
- Rusya dışişleri bakanı, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy ile Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Ukrayna liderinin düzenli olarak talep ettiği doğrudan görüşmelerin şimdilik "ters tepeceğini" de söyledi.
- Zelenskyy, Batılı ülkeleri petrol ambargosu da dahil olmak üzere yaptırımları sertleştirmeye çağırdı.
Sivil
- Birleşmiş Milletler insan hakları ofisinden yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırıya başlamasından bu yana 1119 sivilin hayatını kaybettiği, 1790 kişinin yaralandığı bildirildi.
- Belediye başkanı sözcüsü, kuşatma altında bulunan Mariupol'da yaklaşık 210'u çocuk olmak üzere yaklaşık 5 bin kişinin öldürüldüğünü söyledi.
Ekonomi
- Rusya, gaz ihracatının ödemelerini roubles olarak kabul etme yöntemleri üzerinde çalıştığı için Avrupa'ya ücretsiz gaz tedarik etmeyeceğini açıkladı. G7 ülkeleri talebi reddetti.
- ABD'li ve Alman yetkililer, Almanya'ya alternatif arzı artırmanın yollarını görüşmek üzere bu hafta Berlin'de enerji sektörü yöneticileriyle bir araya gelecekler.
- Ekonomi bakanı Yulia Svyrydenko, Rusya'nın işgalinin Ukrayna'ya altyapıya zarar verme, ekonomik büyüme kaybı ve diğer faktörler açısından 565 milyar dolara mal olduğunu söyledi.