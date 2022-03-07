Rusya'nın Ukrayna'yı İşgali: On İki Günden İtibaren Önemli Olaylar Listesi
Rusya-Ukrayna savaşı on ikinci gününe girerken, önemli gelişmelere bir göz atıyoruz.
Güncel 07.03.2022 - 14:04 07.03.2022 - 14:07 Aslı Kılıç
Bunlar 7 Mart Pazartesi gününden bugüne kadarki önemli olaylar. En son güncellemeleri buradan alın.
Rusya koridorları 7 Mart'ta açacak
- Interfax haber ajansının Rusya savunma bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Rus ordusu Pazartesi günü Moskova saatiyle 10'da (Tsİ 07.00) başkent Kiev de dahil olmak üzere Ukrayna'nın birçok kentinde ateş açacak ve insani koridorlar açacak. Kharkiv, Mariupol ve Sumy kentlerinde de kolaylaştırılacak koridorların Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un isteği üzerine ve bu şehirlerdeki mevcut durum göz önünde bulundurularak kurulmakta olduğunu da sözlerine ekledi.
Şiddetli savaşlar
- Ukrayna cumhurbaşkanlığı danışmanı Oleksiy Arestovich, Rus güçlerinin ülkenin merkezi, kuzeyi ve güneyindeki Ukrayna şehirlerini bombalamalarını artırdığını söyledi. Ukrayna televizyonunda yaptığı konuşmada "Son füze saldırısı dalgası karanlık çökerken geldi", dedi. Arestovich, Kiev'in Bucha, Hostomel ve Irpin banliyölerinde sakinleri tahliye çabalarının başarısız olduğu "felaket" bir durumu anlattı. Bombardıman nedeniyle güneydeki Mariupol ve doğudaki Volnovakha'da da tahliyeler başarısız oldu.
Diplomatik çabalar
- İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ülkesinin başarı olası görünmese bile Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmaya devam edeceğini söyledi. Ofisinden yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'da ateşkes ilan etmeye, insani koridorlar açmaya ve barış anlaşması imzalamaya çağırdığı belirtildi.
Rusya'da daha fazla şirket faaliyetlerini bıraktı
- Küresel yayın eğlence hizmeti Netflix, üst düzey muhasebe firmaları KPMG ve PWC ve finansal hizmetler firması American Express, Ukrayna ile çatışmaların artmasıyla Rusya ile ilişkilerini kesti. Duyurular, aralarında Nike, Ikea, Zara ve Hermes'in de bulunduğu, ticari kısıtlamalar ve tedarik kısıtlamalarının şirketlerin Rusya'daki işlerini durdurması için siyasi baskıya ek olarak dükkanları veya ofisleri kapatan veya faaliyetlerini durduran diğer batılı şirketlerin de benzer bir hamlesinin ardından geldi.
ABD ve Avrupalı müttefikler Rus petrol ithalatının yasaklanmasını görüştü
- ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD ve Avrupalı müttefiklerin Rus petrolü ithalatının yasaklanmasını araştırdıklarını ve Beyaz Saray'ın kendi yasaklarıyla ilerleyen önemli kongre komiteleriyle eşgüdümlü olduğunu söyledi. Tartışmalara aşina bir kaynak Reuters haber ajansına verdiği demeçte, Avrupa'nın ham petrol ve doğal gaz konusunda Rusya'ya güvendiğini, ancak son 24 saat içinde Rus ürünlerini yasaklama fikrine daha açık hale geldiğini söyledi. Ayrı bir gelişmede, Rusya'yı beşinci büyük ham petrol tedarikçisi olarak sayan Japonya, Abd ve Avrupa Birliği ile de Rus petrol ithalatının yasaklanması konusunda görüşüyor.
Rusya'nın kredi notu düştü
- Moody's, ülkenin dış borcundaki ödemeleri kısıtlaması ve temerrüde yol açması muhtemel merkez bankası sermaye kontrollerini gerekçe göstererek, Rusya'nın kredi notunu düşürdü ve bu da not merdiveninin en düşük ikinci basamağını yaptı. Kredi derecelendirme firması, kararının "Rusya'nın borç yükümlülüklerini ödeme isteği ve kabiliyeti konusundaki ciddi endişelerden kaynaklandığını" söyledi. Merkez bankası geçen hafta ödemeleri geçici olarak durdurdu ve 2 Mart'ta ruble cinsinden ülke borcu olan yabancı yatırımcılar için kupon ödemelerini yasakladığını açıkladı.