Rusya'nın Ukrayna'yı İşgali: 24. Günden İtibaren Önemli Olaylar Listesi
Rusya-Ukrayna savaşı 24. gününe girerken, ana gelişmelere bir göz atıyoruz.
Güncel 19.03.2022 - 20:23 19.03.2022 - 20:27 Aslı Kılıç
Bunlar 19 Mart Cuma günü şimdiye kadarki önemli olaylar. En son güncellemeleri buradan alın.
- Rusya savunma bakanlığı, ordu ve ayrılıkçı müttefiklerinin günlerdir Rus bombardımanı altında bulunan ve şu anda şehrin içinde bulunan Mariupol'de bir atılım yaptığını açıkladı.
- Ukrayna savunma bakanlığı, Karadeniz'e bağlanan ve Ukrayna için büyük bir kayıp olacak olan Azak Denizi'ne erişimi "geçici olarak" kaybettiğini açıkladı.
- İngiltere, Rusya'nın Kiev ve Mykolaiv'i kuşatma girişimlerinin geri püskürtülürken, kuşatılmış Kharkiv, Chernihiv, Sumy ve Mariupol şehirlerinin ağır Rus bombardımanı devam ettiğini söylüyor.
- Yetkililer, doğudaki Kharkiv kentinde Rus saldırılarının bir yükseköğretim kurumunun altı katlı binasını yıkarak bir kişiyi öldürdüğünü ve bir diğerini enkaz altında bıraktığını söylüyor.
- Belediye Başkanı Andriy Sadovyi mesajlaşma uygulaması Telegram'da, Rus güçlerinin Lviv havaalanı yakınlarındaki bir uçak tamir tesisini yok ettiğini ancak kimsenin zarar görmediğini söylüyor.
Diplomasi
- ABD Başkanı Joe Biden, Pekin'in Rusya'nın işgaline maddi destek vermesi halinde Beyaz Saray'ın yaptırımları da içerebileceğini söylediği Çin'i "sonuçları" konusunda uyardı. Her iki taraf da krize dördüncü haftasında diplomatik çözüm bulunması yönünde çağrıda bulundu.
- Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy, AB'nin yürütme kurumu olan Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Aylar içinde Avrupa Birliği üyelik hedefinde ilerleme beklediğini söyledi.
- Birleşmiş Milletler mülteci ajansı, Ukrayna'dan sınır kapılarının yavaşladığını ancak ülkenin batısındaki koşulların kötüleşmesi halinde yeniden yükselebileceğini belirterek, 3,27 milyon kişinin kaçtığını ve iki milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiğini ekliyor.
- Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk bölgesinin valisi, Rus güçlerinin sık ve yaygın bombardımanının sivillerin ön cephedeki kasaba ve köylerden güvenli bir şekilde tahliyesini engellediğini söylüyor.
- BM hak ofisi, Kievli yetkililerin başkentte 60'ı sivil ve dördü çocuk olmak üzere 222 kişinin öldürüldüğünü söylemesiyle 816 sivilin öldüğünü doğruladı.
- Ukrayna savcılığı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin geçen ay başlamasından bu yana 112 çocuğun öldürüldüğünü açıkladı.
- Başkan Zelenskyy, Liman kenti Mariupol'da Rus kuşatması altındaki bir tiyatronun bombalanmasından sonra 130 kişinin kurtarıldığını söyledi.
- Zelenskyy, Rusya'nın aksi takdirde savaş sırasında uğradığı kayıplardan kurtulmak için nesillere ihtiyaç duyacağını söyleyerek Moskova ile kapsamlı barış görüşmeleri çağrısında bulundu.
- Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerdeki baş müzakerecisi, moskova'nın komşusunu "Nazifiyeden arındırma" talebi üzerine değil, ülkenin silahsızlandırılması konusunda ilerleme kaydettiklerini söylüyor.
Ekonomi
- BM gıda yardım kuruluşu, Ukrayna'nın gıda tedarik zincirlerinin bozulduğu ve çatışmaların dünya çapında "ikincil açlığa" yol açtırdığı konusunda uyarıyor.
- Moskova, iki dolarlık tahvillerin faiz ödemeleriyle borç temerrüdünü önlese de önümüzdeki haftalarda yoğun bir ödeme takvimiyle karşı karşıya.
- ABD'li petrol sahası hizmetleri şirketleri Halliburton ve Schlumberger, Rusya'nın operasyonlarını askıya aldıklarını veya durdurduklarını söylüyor.
- Uluslararası Enerji Ajansı, Hükümetleri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden kaynaklanan arz korkularının ardından aylar içinde küresel petrol tüketimini azaltmaya yönelik tedbirleri acilen uygulamaya çağırıyor.